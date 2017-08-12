У Зеленых озер собралось множество отдыхающих

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ru.DELFI.lt
суббота, 12 августа 2017 г. 17:19
В самый жаркий день оставаться в городе - грех, поэтому часть вильнюсцев отправилась на озера.
© DELFI / Tomas Vinickas

Фотограф DELFI 12 августа, около 16 ч., посетил пляж на Зеленых озерах.

Отдыхающие, казалось, не собираются расходиться. Вновь приехавшим было сложно найти свободное место для полотенца.

Больше всего людей скопилось на большом мосту, с которого самые юные отдыхающие прыгали в воду. Разойтись на мостике - дело непростое.

Если вы намерены ехать на Зеленые озера, не надейтесь, что вам удастся оставить машину вблизи пляжа, место для парковки придется поискать.

Стоит отметить, что несмотря на жару, отдыхающие проводят время активно: играют в волейбол, плавают.

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