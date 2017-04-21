У парламента прошла акция, во время которой призывали реабилитировать коноплю

В четверг вечером у здания парламента собрались сторонники курения марихуаны, призывавшие реабилитировать коноплю. В числе участников акции, высказывавшихся за употребление марихуаны, были совладельцы столичных кафе Keulė Rūkė и Šiaurės Keulė Доминикас Чечкаускас и Рута Янкаускайте.

Пикет провела организация "Сообщество зеленого цветка", которая призывала обратить внимание жителей страны на возможности использования конопли".

Организаторы отметили, что демонизация конопли - это социальная проблема. Они критикуют уголовную ответственность за хранение небольшого количества конопли и то, что молодых людей за курение марихуаны буквально вытесняют с рынка труда, поскольку они получают судимость.

Критикуют и тот факт, что Литва не принимает во внимание новейшие научные исследования и не использует коноплю в медицинских целях.

Марихуана - это психотропное вещество, содержащее тетрагидроканнабинол. ВОЗ указывает, что марихуана - одно из самых распространенных нелегальных наркотических веществ. При длительном употреблении марихуаны развивается зависимость. Марихуана наносит вред когнитивным способностям, памяти и усвоению информации, вызывает болезни легких. Вместе с тем ВОЗ отмечает, что исследования показали, что у больных СПИДом и раком марихуана снимает тошноту и другие симптомы, кроме того, ее можно применять для лечения глаукомы и астмы.

С этого года в Литве за хранение конопли грозит уголовная ответственность.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига, либералы Аушрине Армонайте и Виталиюс Гайлюс предлагали вернуть административную ответственность (штраф 60-300 евро) за хранение небольшого количества марихуаны без цели ее распространения, предлагали также узаконить передачу небольшого количества марихуаны полиции безо всяких санкций. Однако в конце марта парламент эти предложения политиков не одобрил.