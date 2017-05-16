У парламента – мирный протест против новых запретов

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ru.DELFI.lt
вторник, 16 мая 2017 г. 16:50
16 мая после обеда у здания парламента в Вильнюсе собрались вильнюсцы разного возраста, чтобы выразить поддержку движению "Свободу рок-н-роллу". Позже подобное мероприятие состоится и в Каунасе.
© DELFI / Andrius Ufartas

Около 16 ч. у парламента рядом с оборудованной сценой собрались несколько десятков молодых людей, позже количество людей увеличилось, когда начался концерт, на площади было около 100 зрителей, вскоре их количество стало расти.

Организаторы концерта наняли охрану, рядом дежурит карета скорой помощи, в стороне стоят биотуалеты.

Появились участники мероприятия с плакатами "Виноградники разорять не будем", "Сомелье - не преступник" и т.д.

Концерт начался легендарной песней Эурики Масите "Свобода". Ведущий мероприятия Витарас Радзявичюс вскоре представил исполнителя Видаса Барейкиса, который исполнил специально написанную песню.

Цель концерта - реакция на поправки к закону о контроле над алкоголем, которые включают изменение времени продажи алкоголя в магазинах, повышение возрастного ценза до 20 лет и запрет на продажу алкоголя во время бесплатных массовых мероприятий. На борьбу с алкоголизмом вышел Литовский союз крестьян и зеленых в коалиции с социал-демократами.

"Нас не надо пасти, мы не отара овец. Мы сами можем решить, как нам жить. Мы не отрицаем, что в Литве есть люди, злоупотребляющие алкоголем, и связанных с алкоголизмом проблемы. Но мы убеждены, что предложенные ограничения их не решат, а только ограничат жизнь других людей", – сказал DELFI продюсер Лаурас Лучюнас.

Большинство считает, что предлагаемые методы борьбы с употреблением алкоголя против существующих проблем бессильны.

На фейсбуке на странице концерта "Свободу рок-н-роллу" 5000 пользователей указали, что придут на концерт, еще около 9000 продемонстрировали интерес к этому мероприятию.

До вечера на концерте выступят известные исполнители и группы: G&G Sindikatas, Bix, ba., The Station, Leon Somov & Jazz, Baltasis Kiras, Solo Ansamblis и Видас Барейкис. Specialią proС особой программой выступят Radistai, Мантас Катлерис и Мантас Стонкус.

Сообщают, что такой же концерт в 20 ч. 16 мая начнется в Каунасе, в баре Gargaras.

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