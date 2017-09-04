Теперь она расплачивается за ошибки, заново строит жизнь уже в Литве и мечтает обнять или хотя бы увидеть на фотографии своего мальчика.

Инга не скрывает, что уже в подростковом возрасте работала у фермеров, собирала в полях камни, выполняла другую тяжелую работу за небольшое вознаграждение. Тогда она жила с мамой, братьями и сестрами. Не хватало денег, семья была небогатая, отношения в семье были не очень близкие. Собеседница рассказала, что она росла как «дети улицы», которые живут сегодняшним днем, поэтому оказалась в доме опеки ребенка.

«В детском доме я узнала, что у меня есть тетя, нашла ее, мы стали общаться. Я не была послушным ребенком, но все равно она взяла меня, подростка, в свою семью. Воспитывала, старалась ради меня, очень помогала. Я поступила в профессиональное училище, но, когда я услышала о возможности заработать за границей, захотела заработать. Бросила учебу и поехала, хотя тетя была против. Сейчас мне стыдно, что я ее не послушала», - сказала Инга.

Поездка в Англию не помогла ей выбраться из бедности. Она разносила посылки с одеждой, но никто не хотел нормально платить работающему нелегально человеку. Хватало на еду, но сэкономить не удавалось.

Там Инга познакомилась с мужчиной, и через некоторое время забеременела. «Я уже не работала, и денег не хватало. У друга была работа, ему пришлось нас содержать, но денег он приносил мало. Было трудно, и малыш родился недоношенным. К счастью, он выжил – когда я пришла в больницу, мне дали болеутоляющее и велели идти домой. Когда несколько часов спустя меня привезли на скорой, я довольно быстро родила. Ребенка мне сразу не отдали, а потом сказали, что найдут для него опекунов. Денег все время не хватало, сына не отдавали, я погружалась в депрессию. Тогда друг предложил наркотики, чтобы поднять настроение. Я попробовала раз, потом еще и еще. Сейчас я понимаю, что этого делать не надо было», - рассказала Инга.

Сейчас она не употребляет наркотики и снова ждет ребенка, но очень скучает по сыну. Его она потеряла, так как полиция объяснила, что у ее друга были проблемы с наркотиками, проверили и ее. Тесты показали, что она тоже употребляла наркотики. Хотя она делала все, что ей говорили, сразу начала лечиться, через некоторое время ее депортировали, так как в Англии она так и не утвердилась, а о ребенке, которого она видела изредка за пару лет, ей сказали забыть.

Инга вернулась в никуда, не могла зарегистрироваться, и на бирже труда ее не приняли. Пришлось вспомнить, что она делала в подростковом возрасте: искала работу у фермеров, которые объявляют, что кормят работников и предоставляют жилье. «Работа нелегальная, так как никто не хочет трудоустраивать даже временно. В Литве я познакомилась с парнем, мы начали встречаться, вместе работали у фермеров, старались прожить. Я забеременела, насколько я знаю, будет девочка, но люди, у которых мы работали, не обратили на это внимания. Даже на седьмом месяце были претензии, что я слишком медленно работаю. Работодатель все время говорил, что уволит, пока и в самом деле пришлось попрощаться», - рассказала Инга.

Пара решила из Друскининкай, где работала, ехать к маме Инги. Автостопом поехали в Шяуляйский район. Подобравший их на дороге мужчина оказался подарком судьбы. Гинтаутас Разма рассказал DELFI, что ехал один и решил взять пару. По дороге они рассказали о своей жизни, и он решил помочь молодым людям. «Опыт работы с людьми очень помогает. Достаточно пообщаться 5-10 минут, и понимаешь, хочет ли человек цепляться за жизнь. Я не мог оставаться равнодушным: они ждут ребенка, хотят работать, только не все знают, что и как делать. Я не мог не помочь», - сказал Разма.

Он помог Роландасу сделать документы, без которых он не мог искать легальную работу, хотя у него есть специальность – он изготавливает мебель. Через пару недель молодой человек уже работал.

Правда, пара не склонна публично рассказывать о своей жизни. Инга утверждает, что реакция бывает разная, и не захотела, чтобы помещались ее фотографии, чтобы не навредить подрастающим братьям и сестрам. Она говорит, что не боится критики, и понимает, что совершила ошибки из-за незнания жизни, теперь за них расплачивается. Молодые люди хотят работать и жить достойно, но без помощи добрых людей им трудно.

Но одно желание у молодой женщины осталось – когда-нибудь обнять своего сына, который остался за границей. Она знает очень мало – что его еще не усыновили, вскоре будет решаться вопрос, может ли мальчика воспитывать его отец.

«Я очень хочу увидеть и обнять ребенка. Самая большая мечта – вернуть его, но я даже не знаю, куда обращаться и у кого просить. Даже если сына отдадут другим людям, я хотела бы знать, как он живет, увидеть фотографии. Я скучаю по нему», - в глазах Инги появились слезы. Инга утверждает, что верит в чудеса, надеется, что ее мечта исполнится.