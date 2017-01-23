У кого выше, у кого дороже: страны Балтии строят заборы на границе с Россией

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rus.DELFI.lv
понедельник, 23 января 2017 г. 14:55
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Стена - не для войны, а для смысла
Если все пойдет по плану, то к 2019 году страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — частично отгородятся от России забором общей длиной 335 километров. Заграждение будет 2,7 метров высотой и покрыто колючей проволокой. Как выяснил портал Delfi, чиновники полагают, что забор будет иметь как практическое, так и символическое значение.
© Sputnik

На этой неделе Литва последовала примеру Латвии и Эстонии и также объявила о своем участие в проекте. Планируемый конечный результат — 853-километровое заграждение. Дороже всего эта задумка обойдется Эстонии, дешевле всего — Латвии.

Согласно выкладкам строителей, всего в Латвии можно закрыть забором порядка 193 километров границы с Россией, общая протяженность которой составляет 276 км. На оставшихся участках нарушителей границы ловить помогут природные преграды — например, болота.

"Любое ограждение, за исключением трехметровой стены, можно физически преодолеть, однако главное максимально быстро, желательно, в течение часа, констатировать, что произошло незаконное пересечение границы. Этот забор появится в тех местах, где людей, незаконно пересекающих границу, невозможно обнаружить в течение часа. Такой забор будет служить препятствием и вынуждать заранее готовиться — например, перерезать или сделать подкоп. Это в свою очередь даст пограничникам задел по времени, чтобы прибыть на место нарушения", — пояснил глава Погранохраны Латвии Гарбарс.

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Стена - не для войны, а для смысла
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