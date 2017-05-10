Тюремная больница не может принять подозреваемого в убийстве родителей

ru.DELFI.lt
среда, 10 мая 2017 г. 15:33
9 мая в Республиканской вильнюсской психиатрической больнице состоялось заседание суда, во время которого было решено взять под стражу на три месяца подозреваемого в убийстве родителей - супругов Шпилевских - вильнюсца. Подозреваемого намеревались перевезти в тюремную больницу в Правенишской колонии. Однако выяснилось, что тюремная больница не может принять пациента с психическим расстройством.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Вильнюсца подозревают в том, что он зверски убил своих родителей в усадьбе Каружишкес. Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемый вел себя неадекватно - пел и танцевал, договориться с ним было невозможно. Его сразу же увезли в психиатрическую больницу, где его охраняют двое полицейских.

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9 мая суд разрешил взять подозреваемого под стражу. Его должны были перевезти в тюремную больницу, поскольку в следственном изоляторе нельзя держать психически нездоровых людей. Однако выяснилось, что это сделать невозможно, поскольку тюремная больница на днях лишилась лицензии на лечение психически больных пациентов.

Полиция столкнулась с проблемой - куда девать задержанного? Заместитель начальника ГПК Вильнюсского района Антоний Микульский сказал: "Тюремная больница таких пациентов не принимает. Мы пытаемся решить эту проблему. Но сейчас подозреваемого приходится охранять нам. Ситуация ненормальная: полицейские должны делать свою работу - патрулировать на улицах, а не охранять задержанных в больнице. Руководство Департамента тюрем обещало, что с 10 мая само организует охрану подозреваемого, но не сделало этого".

Представитель Департамента тюрем Томас Чепелевскис пояснил DELFI, что по решению Государственной службы аккредитации учреждений здравоохранения при Минздраве с 3 мая на полгода тюремную больницу лишили лицензии на лечение психически нездоровых пациентов.

Чтобы продлить действие лицензии, больница обязана получить Гигиенический паспорт, который выдает Центр общественного здоровья. Больница должна выполнить массу требований в сфере гигиены и других требований.

"В числе таких требований и предоставление услуги 24 часа в сутки. В данный момент тюремная больница не может выполнить это условие, поскольку не хватает психиатров. Такая ситуация сложилась оттого, что сейчас ощущается острая нехватка специалистов-психиатров во всей Литве. Врачи неохотно идут на работу в тюремные больницы из-за специфики работы и небольших зарплат", - сказал Чепелевскис.

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Тюремная больница не может принять подозреваемого в убийстве родителей

Тюремная больница не может принять подозреваемого в убийстве родителей
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