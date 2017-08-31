Жители, которые не продекларировали место жительства, не смогут также зарегистрировать свой автомобиль или заменить водительские права, сообщает Naujienos.lt.
Новый порядок, который вступит в силу с нового года для многих молодых семей, у которых нет собственного жилья, может стать камнем преткновения. С другой стороны, это, как ожидается, поможет выявить соотечественников, незаконно сдающих жилье в аренду.
По словам Сонаты Визориене, начальника Департамента внутреннего администрирования муниципалитета Паневежиса, ранее жители Паневежиса, у которых не было собственного жилья, могли зарегистрироваться в муниципалитете, но с начала будущего года они больше не смогут этого сделать.
В порядке исключения таким образом регистрируются только жители ночлежных домов, сироты, покидающие дома интернатного типа, пациенты, проходящие лечение в психиатрических больницах, и заключенные, находящиеся в тюрьмах.
С нового года регистрация всех остальных жителей в самоуправлении будет автоматически отменена. Таким образом там зарегистрировано 2524 жителей, большинство которых с 1-го января лишатся этой регистрации.
«Им придется искать новое место регистрации, в противном случае люди лишатся различных причитающихся им выплат. Если наши власти не отложат это требование, то пострадает немало жителей Паневежиса», - сказала С.Визорене.
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