Тысячи жителей не вернули принадлежащие им деньги

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), 9000 человек не заполнили или не уточнили декларации за 2015 г., поэтому им не вернули переплату - в общей сложности 792 000 евро.

"Переплату вернут, надо лишь этим людям выполнить свои обязательства: представить или уточнить декларации", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

Больше 200 000 жителей, если бы представили декларации за 2015 г., могли вернуть около 16 млн. евро переплаты подоходного налога.

Налогоплательщики, которые пользуются услугами э-банкинга, могут узнать о том, какую сумму могут вернуть, через систему EDS, посмотрев сформированные декларации.

Подробную информацию о декларировании имущества и доходов ГНИ разместила в интернете (Apie VMI -> Svarbu -> 2016 m. gyventojų pajamų ir turto deklaravimas).