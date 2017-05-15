Тысячи жителей Литвы получат письма от власти

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ru.DELFI.lt
понедельник, 15 мая 2017 г. 12:38
В этом году власти Литвы вышли на новый этап борьбы с "теневой" экономикой - жители получат письма с определенной информацией и смогут участвовать в лотерее кассовых чеков.
Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

Министр финансов Вилюс Шапока убежден, что "тень" - это символ жадности, равнодушия и лицемерия.

"Мы жалуемся на низкие пенсии, а в то же время разрабатываем схемы для неуплаты налогов, неучастия в существующей социально-налоговой системе. Тень, похоже, медведь – реликт советской эпохи, который приходит и вытаптывает то, что уже действует, растет", – сказал на конференции министр.

Он сравнил нечестных предпринимателей с дорожными лихачами, которым приятно нарушать правила.

"Воровать у государства - то же самое, что воровать у мамы из кармана", – сказал министр, заметив, что в Литве "теневая" экономика занимает значительное место. Шапока сказал, что правительство надеется "вытащить" из "тени" 800 млн. евро.

"Если все эти деньги использовать на пенсии, то они увеличились бы примерно на 100 евро. Все крупные деньги, вырученные за счет "тени", kuriasнужно использовать на борьбу с нищетой и неравенством", – сказал министр, прибавив, что только в этом году планируют вытянуть из "тени" 170 млн. евро.

По его словам, самая большая "тень" кроется в сфере зарплат. Шапока предположил, что больше всего "тени" в секторе услуг и розничной торговли. Министр обещал, что лотерея кассовых чеков начнется осенью 2017 года. "Мы считаем, что это принесет положительный результат, побудит людей интересоваться", – сказал министр.

Директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс представил инициативу "Вишневого конверта", цель которой - обратить внимание на то, что человек, работающий на полставки или меньше, не получит необходимый стаж.

Он сказал, что в ближайшие три недели около 140 000 жителей получат информацию о накопленном стаже и будущей пенсии.

По словам Синкявичюса, сейчас есть около 10 000 глав компаний, которые официально получают меньше 380 евро в месяц.

"Цель этой акции - обратить внимание всех жителей Литвы на то, какой вред "теневая" экономика наносит государству и каждому его жителю лично. А также дружески напомнить, что оседающие в "тени" деньги – скрытые или неуплаченные налоги – приводят к тому, что граждане получают некачественные услуги, нет возможности расширить инфраструктуру и улучшить благосостояние граждан", –сказала исполнительный директор Investors‘ Forum Рута Скирене.

Она рассказала, что, например, на Гарюнайском рынке до сих пор не дают кассовые чеки.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, нет одного рецепта, который помог бы снизить масштабы "теневой" экономики. Но наилучший способ – включить в решение проблемы как можно больше людей, повысить уровень гражданственности и нетолерантности к "тени".

Президент подчеркнула, что для этого нужно активно работать не только в крупных городах, но и в регионах. По подсчетам "Содры", в 2016 г. больше 168 000 жителей Литвы получали меньше минимальной зарплаты. Некоторые из них наверняка получают зарплату "в конвертах"..

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Тысячи жителей Литвы получат письма от власти (31)

Vilius Šapoka
В этом году власти Литвы вышли на новый этап борьбы с "теневой" экономикой - жители получат письма с определенной информацией и смогут участвовать в лотерее кассовых чеков.
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