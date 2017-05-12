Тысячи вильнюсцев остались без горячей воды

За окном еще достаточно холодно, однако жители столичного микрорайона Лаздинай сидят без горячей воды. У некоторых горячей воды нет неделю, не греют и полотенцесушители, особенно непросто семьям с маленькими детьми.

В редакцию DELFI обратились возмущенные вильнюсцы, которые спрашивают, почему горячую воду отключили именно тогда, когда на улице похолодало, да еще и на такое долгое время. Другие были возмущены тем, что об отключении им не сообщили.

"Я злой и немытый", – писал один житель ул. Жеручё (Лаздинай).

Горячую воду в его доме выключили 8 мая вечером, жителей об этом не информировали.

"Воду отключили во ВСЕМ Лаздинай, и никто не потрудился какую-нибудь бумажку повесить. Ну, скажите, что это за жизнь. Самое главное, что сообщение о дезинфекции контейнера висит, написано, что нельзя бросать мусор, а про воду - ни слова, может, думали, что никто не заметит?", – писал он.

Другая жительница Лаздинай была возмущена тем, что воду в их доме отключили с 8 по 15 мая. "Неделя без горячей воды - это слишком, тем более, что и полотенцесушители холодные", - сказала она.

Представитель компании Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) Эдита Сирутене сказала DELFI, что гидравлические испытания и ремонтные работы можно проводить только после отключения отопления и надо провести до начала следующего отопительного сезона.

"Работы начинают сразу же после окончания отопительного сезона – обычно это бывает во второй половине апреля.

VŠT должна выполнить гидравлические испытания и ремонтные работы в 7740 теплопунктах или объектах.

Это огромное количество объектов и большой объем работ, выполнить их в течение недели технически невозможно, эти работы сочетают с другими работами, которые выполняет компания или модернизацией. Поэтому график составляют на 5 месяцев до нового отопительного сезона.

В этом году график корректируют с учетом более продолжительного отопительного сезона в Вильнюсе.

Значит, времени стало на две недели меньше, по сравнению с прежними сезонами. Отложить запланированные работы или перенести на более поздний срок рискованно, поскольку и без того времени в этом году меньше, тем более, что мы не знаем, когда начнется новый отопительный сезон", – сказала она.

Сирутене отметила, что обычно горячую воду отключают на 2-3 дня, реже на 4-5 дней.

"Если отключают на более длительное время, значит речь идет о более сложном ремонте, о котором становится известно уже в ходе работ. Гидравлические работы и ремонт в выходные дни не проводят. Наверное, можно согласится с тем, что можно прожить 2-3 дня без горячей воды ради того, чтобы избежать аварий, которые могут лишить горячей воды на более длительный срок", – сказала она, заметив, что воду в Лаздинай планируют включить 12 мая, до 15 никакие работы не откладывались.

Сирутене сказала, что VŠT о запланированных работах информировал компании, присматривающие за теплоузлами - именно они и должны были не позже, чем за 3 дня предупредить жителей о планируемом отключении воды.

"Наша компания выслала информацию еще в апреле. Почему жителей района не информировали – должны сказать представители компаний, присматривающих за теплоузлами", - заметила она.

Сирутене отметила, что испытания и ремонты пройдут во всех районах города, поэтому с отключением горячей воды столкнутся жители всех многоквартирных домов.

Проверить, когда будет выключена горячая вода, можно по следующей ссылке: http://www.chc.lt/lt/musu-veikla/karsto-vandens-atjungimai/92