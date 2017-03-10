Тысячи работающих людей платят больше налогов

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ru.DELFI.lt
пятница, 10 марта 2017 г. 13:36
После того как "Содра" задумалась о пенсиях представителей малого бизнеса, это внимание сказалось на кошельках людей, работающих по бизнес-удостоверениям. Кроме того, подорожали и бизнес-удостоверения, пишет Naujienos.lt.
© Reuters/Scanpix

Житель Паневежиса Альфредас уже 10 лет работает строителем по бизнес-удостоверению. Другой работы у него нет.

Учреждать предприятие или заниматься индивидуальным бизнесом мужчина не осмеливается, поскольку не уверен в перспективах. В сфере строительства, по его словам, невозможно быть уверенным в том, что будет работа, да и клиенты за работу платят не очень много. Поэтому, получив заказ, мужчина покупает бизнес-удостоверение и идет работать.

Однако в последнее время он стал сомневаться в том, что по бизнес-удостоверению работать дешевле, чем по справке об индивидуальной деятельности. Он посчитал, что до нового года платил за возможность работать строителем в Паневежском районе за 100 евро в месяц, а сейчас эта сумма увеличилась до 150 евро, если бы мужчина не был зарегистрирован на Бирже труда, то платил бы еще больше.

"Содра" на 50% увеличила взносы по социальному страхованию для владельцев бизнес-удостоверений.

Представитель "Содры" Ритас Стальнёнис сказал, что представители малого бизнеса должны платить больше налогов с 1 января 2017 года. Раньше они платили в "Содру" 56 евро в месяц, а с 1 января – по 99,9 евро. К "Содре" добавляется и налог на здравоохранение - еще 34 евро в месяц.

Повышение налогов почувствовали не только строители, но и пекари, фотографы, парикмахеры и др. JieОни признали что из-за повышения налогов вынуждены поднимать цены на услуги.

Кроме того, подорожали и сами бизнес-удостоверения, особенно дорого стоят те, которые дают возможность работать на всей территории Литвы (684 евро в год).

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