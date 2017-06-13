Тысячи могут рассчитывать на повышение зарплат, если работодатели не будут хитрить

С 1 июля вступает в силу новый Трудовой кодекс, в связи с этим должны увеличится зарплаты у почти 60 000 работников. Однако работодатели, которые не повысят зарплаты, судя по всему, могут легко выкрутиться.

Согласно новому ТК: минимальную зарплату (2,32 евро в час, или 380 в месяц "на бумаге") – можно платить только неквалифицированным работникам. Неквалифицированной работой считается работа, для которой не нужны никакие квалификационные навыки или профессиональные способности.

Поясняя эту установку кодекса, его авторы неоднократно говорили, что выяснить, что такое неквалифицированный труд поможет классификатор профессий, утвержденным министром экономики.

В соответствии с классификатором, неквалифицированные работники выполняют "несложную и обычную работу, для выполнения которой нужны механические инструменты и физическая сила".

Напомним, что при трудоустройстве человека, кроме прочей информации, работодатели представляют "Содре" и код его профессии.

По данным "Содры", сейчас минимальную зарплату получают почти 79 000 человек. Из них неквалифицированные работники - почти 21 000 человек, а квалифицированные – почти 58 000.

Если работники работают весь день, с 1 июля работодатели должны повысить им зарплату, хотя бы на 1 евро. Правда, работодатель может также изменить код на код неквалифицированной профессии.

Кстати, меньше чем минимум за неполный рабочий день в Литве получают 166 000 человек - из них 37 000 – неквалифицированные работники.

На вопрос, реально ли, что всем этим 58 000 работникам с 1 июля повысят зарплату, президент Литовской конфедерации промышленников Валдас Суткус сказал:

"Я думаю, повысят. В кодексе есть такое обязательство. Правда, в нем не сказано, на сколько должны повысить зарплату. Но все же ненормально, когда минимум платят квалифицированным работникам – это по сути нехорошо".

Он не ответил на вопрос, что будут делать с теми работодателями, которые не повысят зарплаты.

"Трудно сказать. Не помню, чтобы в кодексе были какие-то санкции. Но в любом случае, зарплаты - объект коллективной договоренности. Это то, о чем известно публично.

Думаю, этот вопрос не исчезнет из поля зрения СМИ и общества. На самом деле такие работодатели будут ощущать по крайней мере постоянное психологическое и моральное давление", – сказал Суткус, заметив, что вопрос санкций должно решать само государство.

По его мнению, государство вообще не должно вмешиваться в размеры зарплат (за исключением минимальной). Также оно не должно регулировать цены, например, на хлеб в магазине или пекарне.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас обратил внимание на то, что в кодексе не указано, на сколько должны повысить зарплаты квалифицированным работникам.

"Юридически требование было бы выполнено, если бы зарплату повысили на 1 евро", – сказал он.

По словам Черняускаса, в системе оплаты труда должно быть четко указано, какую зарплату, за какую работу должны платить.

Он также признал, что нет никаких реальных санкций в отношении тех работодателей, которые минимальную зарплату квалифицированным работникам не повысят.