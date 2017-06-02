Тысячи людей ждут очереди и унижение

Обращение за помощью наносит на людей клеймо, унижает их, оказаться в числе таких людей - дело не из приятных. Так решение отменить льготный НДС на отопление и расширить круг получателей помощи оценил профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис.

Мэр Акмянского района Виталиюс Митрофановас предупредил, что жителям будет выгодно показывать как можно более низкие доходы, чтобы государство платило им компенсацию на отопление. Также, по его мнению, люди не будут заинтересованы в реновации жилья.

С 1 июня в Литве отменили льготный НДС на отопление и горячую воду.

Однако парламент на прошлой неделе решил расширить круг получателей компенсации на отопление. С июня компенсации смогут получать семьи, расходы на отопление которых составят больше 10% доходов. По подсчетам Соцмина, после такого снижения планки за компенсациями смогут обращаться 250 000 жителей. Значит, за компенсациями обратится множество людей, которые до сих пор в них не нуждались.

Сейчас в Акмяне компенсации получают 2919 человек. Согласно прогнозам, скоро это число увеличится до 5000. В 2011 г. компенсации получали 7516 человек.

"Я так понимаю, что в нашей мэрии на компенсации потребуется до полумиллиона евро", – сказал DELFI Митрофановас.

По его мнению, решение парламента приведет к ряду последствий. "Людям даже будет выгодно получать зарплату "в конвертах", а также минимальную. Им будет выгодно показывать небольшие доходы, чтобы получать компенсации на отопление", – сказал мэр.

По его словам, мэрия также должна будет увеличить число ставок, чтобы обслужить обращающихся за помощью, люди будут стоять в очередях. Остается только надежда на то, что в будущем появиться возможность предоставлять эти услуги электронным способом.

"Со всем уважением к аргументу о социальной справедливости, я все же считаю, что в данном случае, это не так. С одной стороны, в список получателей помощи включают очень много людей. Говорили о 250 000 – это много, это увеличит административные расходы.

Может, финансово это будет выгодным, но, с другой стороны, включение такого большого числа людей – так или иначе, это накладывает на людей отпечаток, клеймо, может слишком сильное слово - униженный, но когда ты вынужден просить о помощи, пособии, людям, думаю, не очень приятно оказаться в таком кругу", – сказал профессор Медайскис.

По словам Медайскиса, увеличение расходов на отопление больше всего скажется на среднем классе. Для богатых - была - не была - но для людей со средним достатком, это будет существенным изменением.

"На них, а не на богатых, как говорят, ляжет значительная часть бремени. Можно сомневаться, справедливо ли это. Я считаю, что надо навсегда узаконить сниженный НДС, или хотя бы до лучших времен. Сейчас это слишком болезненно", – заметил экономист.

Напомним, что отказ от льготного НДС критиковала и президент Даля Грибаускайте.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на этой неделе также критиковал это решение, заявив, что мэрия не готова к тому, что число получателей компенсаций может удвоиться - потребуется не только больше средств, но и больше работников в отделе социальной помощи (на 17 человек больше).

В ответ на это премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что дополнительные штатные единицы все равно будут стоить дешевле, чем теперешний льготный НДС на отопление.