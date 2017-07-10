Тысячи людей вскоре лишатся многих льгот

Для декларации места жительства людям осталось меньше полугода. Если человек этого не сделает, то он лишится права на помощь, которую предоставляют муниципалитеты, не смогут получить другие услуги. Больше всего из-за этого требования могут пострадать молодые семьи.

Два года назад были приняты поправки к закону о декларации места жительства. Согласно закону, все обязаны декларировать место жительства. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Многие мэрии неоднократно предупреждали: жители, которые не декларируют место жительства, с момента вступления закона в силу лишатся различных выплат и помощи, бесплатного питания в школах, возможности попасть в детские сады.

Они также не получат другие услуги. К примеру, человеку без декларации места жительства водительские права выдадут только в том случае, если он предоставит документы, подтверждающие его место жительства. Кроме того, транспортное средство такой человек может зарегистрировать лишь на 6 месяцев.

По данным Центра реестра, на данный момент в Литве 267 000 человек не декларировали место жительства. Почти 78 000 зарегистрированы при мэриях, не указав конкретного места жительства. Все они могут лишиться льгот и некоторых услуг.

Глава ассоциации "национальное объединение активных мам" Раса жемайте признала, что вступление закона в силу откладывалось, но проблема не исчезла:

"У нас есть много услуг, которые семьи получают на основе декларации места жительства. Если люди обязаны декларировать место жительства, то для получения этих услуг, недостаточно указать только фактическое место жительства. Поэтому появляются проблемы у тех, кто арендует жилье или живет с родителями, или кому владельцы жилья не разрешают декларировать там место жительства. Я думаю, у нас есть немало неприятных ситуаций".

По словам собеседницы, инициаторы закона уверяют, что он не направлен против семей.

"Но основная причина, по которой владельцы жилья не разрешают декларировать арендаторам место жительства - "тень". Наши доходы небольшие, многие семьи неплатежеспособны. На плечи семьи падает любой дополнительный расход. Если появится обязательство декларировать место жительства, автоматически придется заключать договор об аренде. Люди станут требовательнее к арендаторам, вырастут цены на аренду. По крайней мере на размер подоходного налога (т.е. 15% от сумы)", – сказала собеседница.

На вопрос, как она предлагает решать проблему, она предположила, что надо освободить от налогов тех, кто сдает одно жилье.

"Ведь часто квартиры сдают люди пожилого возраста, которые так пополняют свои скудных доходы от пенсии. Если бы их освободили от уплаты ПНГ, может появились бы условия для официальной аренды.

Кроме того, пожилым людям сложно ориентироваться в юридических документах. Им было бы проще, если бы появились какие-то типовые договоры об аренде, и государство стало бы определенным гарантом, что в договоре не будет никакого тайного пункта, который осложнит ситуацию, выселение, если арендатор не будет платить за жилье", – сказала собеседница.

DELFI говорил с жительницей Вильнюса Живиле, которая сдает в аренду квартиру своей матери. Она сказала, что недавно отказалась сдавать квартиру паре, которая ждет малыша:

"Мы им отказали, ведь если что-то случиться, будет сложно выселить. Конечно, я бы сама не хотела оказаться в такой ситуации, но кому нужен дополнительный риск? Закон защищает ребенка и его интересы, поэтому в случае необходимости выселить их будет сложно. Поэтому и семьям с маленькими с детьми мы сдаем жилье по значительно большей цене".

Женщина рассказала, что в семье у них этот вопрос обсуждался. Но квартира не ее, а матери, которая живет за городом, но если ей станет сложно, переедет в город, ближе к дочери. Если семья с ребенком откажется съезжать, появятся проблемы, если захочешь вернуть свое жилье.

Представитель центра реестра Витаутас Бразайтис информировал, что договоры об аренде, которые заключают больше чем на год, должны составляться письменно, а против третьих лиц могут использоваться только если зарегистрированы в Центре реестра.

"Но практика показывает, что не все арендодатели регистрируют договоры – это не обязательство, а дело владельца и арендатора", – сказал он.

По его словам, регистрация договора защищает обоих от нечестности другой стороны, обеспечивает соблюдение условий, делает сбор налогов эффективнее.

Регистрация договора сама по себе не означает, что арендатор уже декларировал место жительства. Для этого нужна отдельная декларация. Ее можно сделать несколькими способами: приехав в мэрию или староство, а также по интернету.

При декларации места жительства в чужой квартире, вместе с удостоверением личности надо предъявить и согласие владельца.

"В данном случае договор об аренде равноценен согласию, поэтому дополнительное согласие не нужно. В таком случае договор даже не нужно регистрировать в Центре реестра. Конечно, стоит предупредить арендатора, чтобы не ставить его в неловкое положение", – сказал Бразайтис.

По его словам, в этом случае есть определенные предохранители, поэтому ни одной, ни другой стороне не стоит беспокоиться.

"Во-первых, согласие не дает тому, кто декларирует место жительства никаких юридических прав. Кроме того, согласие может действовать определенное время. После того как истечет указанный срок, автоматически данные в реестре аннулируются, поэтому владельцу не придется беспокоится", – заверил специалист.