Тысячи людей в субботу участвовали в шествии по случаю 11 марта

Несколько тысяч человек 11 марта участвовали в шествии по случаю 27-летия со дня Восстановления независимости в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса.

Большинство людей несли с собой небольшие флажки. Кроме того, люди несли флаги Украины и Польши.

Шествие началось на площади Независимости после церемонии поднятия флагов трех стран Балтии. На церемонии выступили главы страны, над площадью пролетели голландские истребители, которые сейчас участвуют в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Участники шествия шли до Кафедральной площади.