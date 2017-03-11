Тысячи людей в субботу участвовали в шествии по случаю 11 марта

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BNS
суббота, 11 марта 2017 г. 15:16
Несколько тысяч человек 11 марта участвовали в шествии по случаю 27-летия со дня Восстановления независимости в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса.
Šventinė eisena „Mūsų laisvė“
© DELFI / Tomas Vinickas

Большинство людей несли с собой небольшие флажки. Кроме того, люди несли флаги Украины и Польши.

Шествие началось на площади Независимости после церемонии поднятия флагов трех стран Балтии. На церемонии выступили главы страны, над площадью пролетели голландские истребители, которые сейчас участвуют в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Участники шествия шли до Кафедральной площади.

BNS
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