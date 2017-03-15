Тысячи людей, которые откладывают на пенсию в частных фондах, ждут перемены

Представляя план по осуществлению правительственной программы, премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что в ближайшее время пересмотрят систему пенсионного накопления второго уровня, поскольку она неэффективна.

Он успокаивал, говоря, что второй уровень не будет упразднен, но упомянул о возможном объединении с третьим - это уровень, на котором работники откладывают на пенсию без помощи государства.

"Пенсионная система второго уровня точно будет пересмотрена, ее ни в коем случае не упразднят, мы только должны создать механизм задействования в ней людей с небольшими доходами, откладывают деньги в фондах, но к пенсии не смогут накопить столько, чтобы получить так называемый аннуитет.

Они просто получат однократную выплату в размере 1500 или 2000 евро, небольшую содровскую пенсию и снова с протянутой рукой пойдут за социальными пособиями. Какой механизм мы выберем, еще не решили", – сказал премьер-министр.

Реформа пенсионной системы планируется в 2018 г., но начальные работы проведут в этом году.

В последний раз способ пенсионного накопления можно было выбирать в 2013 году. Тогда 24 000 жителей остановили накопление и "вернулись" в "Содру". Накопленные ими средства остались в пенсионных фондах. Когда эти люди выйдут на пенсию, принадлежащая им часть имущества будет продана, а полученные деньги – вернут.

Больше 400 000 человек тогда решили платить взносы за свой счет и получать дополнительные взносы из госбюджета. Эти люди могут быть спокойны, им ничего делать не придется.

А 684 000 жителей в 2013 г. ничего не сделали. До сих пор они откладывают на пенсию минимальную сумму – 2% содровских взносов. Этим жителям придется выбирать либо максимальную систему накопления, или отказ от нее.

На вопрос, что будет с накопленными ими средствами представитель Соцмина Вайдотас Калинаускас ответил DELFI: "Во время рассмотрения вопросов совершенствования системы будут обсуждать и возможные изменения системы пенсионного накопления и способы поощрения накопления профессиональных пенсий".

Советник главы Минфина Раминта Станайтите-Чеснулене прокомментировала этот вопрос так: "Будет зависеть от выбора человека. Если он решит откладывать и за свой счет, то будет откладывать 6% (2+2+2). Если он выберет возвращение в "Содру", то восстановят содровские обязательства".

Глава Минфина Вилюс Шапока 14 марта в интервью BNS сказал, что накопленные такими людьми средства "вернутся в "Содру".

Однако дело в том, что в фондах деньги накапливаются не в виде средств, а определенного имущества, к примеру, ценных бумаг. Экономист Раймондас Куодис неоднократно говорил, что их ценность будет зависеть от того, сколько будет желающих приобрести эти бумаги.

Президент Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис осторожно оценил решение правительства объединить пенсионные фонды второго и третьего уровней.

"В большинстве стран ЕС III уровень - это добровольное накопление, но мы готовы выслушать, углубится в предложения и аргументы, чтобы оценить последствия такого решения", – сказал он.