Тысячи людей будут вынуждены обращаться за компенсациями

До начала отопительного сезона еще много времени, однако мэрии уже решают вопрос, как же принять все, кто обратится за компенсациями, поскольку их число увеличится, пишет Naujienos.lt.

Парламент Литвы с 1 июня упразднил льготный НДС на центральное отопление и предусмотрел, что малоимущим будут компенсировать большую часть расходов - не 20% разницы между доходами семьи и установленной государством суммой поддержки семей (человека), а 10%.

По предварительным данным, на это потребуется около 21 млн. ерво в год.

Представителя Паневежской мэрии Зита Рагенене сказала, что отопительный сезон обычно начинается в октябре, пока порядок отдела не меняется. Однако некоторые жители уже сейчас обращаются в вопросами, людям разъясняют новый порядок подачи документов.

По словам Рагенене, по закону даже если человек обращается в декабре, то все равно получит компенсацию. Люди уже регистрируются, в их числе есть те, кто прежде за компенсацией не обращался.

"Трудно сказать, на сколько увеличится число получателей компенсаций, но точно не меньше, чем на 30%", - заметила специалист.

Директор Литовской ассоциации мэрий Рома Жакайтене заметила, что мэриям придется выполнять новый порядок, нанимать дополнительных специалистов, стараться, чтобы не было больших очередей.

По ее словам, в крупных городах обращаются и те люди, которые не уверены, что получат компенсацию. Им нужно принести массу документов, после чего принимается решение.

По словам Жакайтене, когда планировали разницу доходов в 15% (а решили сделать 10%), мэрии подсчитали, что в некоторых случаях эта компенсация может составлять до 10 евро, а расходы на ее администрирование будут выше самой суммы компенсации.

Однако принятый закон мэриям придется исполнять.