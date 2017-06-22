Тысячи людей будут вынуждены обращаться за компенсациями

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ru.DELFI.lt
четверг, 22 июня 2017 г. 14:45
До начала отопительного сезона еще много времени, однако мэрии уже решают вопрос, как же принять все, кто обратится за компенсациями, поскольку их число увеличится, пишет Naujienos.lt.
Eilės Vilniaus savivaldybėje
© DELFI / Kiril Čachovskij

Парламент Литвы с 1 июня упразднил льготный НДС на центральное отопление и предусмотрел, что малоимущим будут компенсировать большую часть расходов - не 20% разницы между доходами семьи и установленной государством суммой поддержки семей (человека), а 10%.

По предварительным данным, на это потребуется около 21 млн. ерво в год.

Представителя Паневежской мэрии Зита Рагенене сказала, что отопительный сезон обычно начинается в октябре, пока порядок отдела не меняется. Однако некоторые жители уже сейчас обращаются в вопросами, людям разъясняют новый порядок подачи документов.

По словам Рагенене, по закону даже если человек обращается в декабре, то все равно получит компенсацию. Люди уже регистрируются, в их числе есть те, кто прежде за компенсацией не обращался.

"Трудно сказать, на сколько увеличится число получателей компенсаций, но точно не меньше, чем на 30%", - заметила специалист.

Директор Литовской ассоциации мэрий Рома Жакайтене заметила, что мэриям придется выполнять новый порядок, нанимать дополнительных специалистов, стараться, чтобы не было больших очередей.

По ее словам, в крупных городах обращаются и те люди, которые не уверены, что получат компенсацию. Им нужно принести массу документов, после чего принимается решение.

По словам Жакайтене, когда планировали разницу доходов в 15% (а решили сделать 10%), мэрии подсчитали, что в некоторых случаях эта компенсация может составлять до 10 евро, а расходы на ее администрирование будут выше самой суммы компенсации.

Однако принятый закон мэриям придется исполнять.

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