Тысячам пенсионеров выплатили впечатляющие компенсации

Многие пенсионеры получили последние компенсации за урезанные в кризис пенсии. Фонд социального страхования "Содра" подтвердил, что выплатил пенсионерам оставшиеся компенсации.

В тех случаях, когда сами пенсионеры до этого дня не дожили, их наследники могут обращаться за компенсациями в "Содру" и представить документы о праве на наследство.

В начале марта Соцмин сообщил, что компенсации вернут 81 400 работавших пенсионеров.

Ранее планировалось, что им выплатят 81,6 млн. евро. Значит в среднем компенсация составит 1000 евро.

Заявители, подавшие документы на получение компенсаций до 31 января, получат их в марте. Тем, кто подаст заявки позже (после 31 января 2017 до 31 декабря 2018 г.), компенсации выплатят в течение 3 месяцев.

Жителей предупреждают, что ни работники "Содры", ни другие служащие по домам не ходят, не просят жителей предоставить персональные данные и т.п. Также они не просят представить личные данные по телефону.

Уменьшенные пенсии пенсионерам платили в 2010–2011 гг.