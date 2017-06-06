ТурСтат: Вильнюс входит в топ-10 городов на летний уик-энд у российских туристов

Вильнюс, Таллинн и Рига вошли в первую десятку городов по популярности у российских туристов на летний уик-энд.

Минск, Прага, Тбилиси, Баку, Таллинн, Рига, Вильнюс, Ереван, Барселона и Рим составляют первую десятку городов, популярных для поездок на летний уик-энд.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей в выходные дни летом.

По данным ТурСтат, на летние выходные в Вильнюс российские туристы приезжают в среднем на два дня и тратят на отдых 65 евро в сутки.

В первую пятерку российских городов, популярных у туристов в выходные дни, входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Калининград и Нижний Новгород.