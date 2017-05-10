Турпоездки в Гродно: что надо знать о страховке

Жителей Литвы в течение некоторого времени манят поездки в Гродно. Для непродолжительного посещения этого города не нужны визы, а такие туры стоят намного дешевле, чем туры в европейские столицы.

Однако неприятности и проблемы со здоровьем могут случиться везде, предупреждает страховая компания Compensa Vienna Insurance Group.

В чем разница между страховкой на случай неприятных происшествий в Беларуси и Европе? Что нужно знать каждому путешественнику?

Чаще всего неприятности во время коротких поездок происходят из-за пищевого отравления или укусов насекомых.

"В Беларуси несчастных случаев фиксируем меньше, чем в странах Западной Европы, но они доставляют дополнительные хлопоты.

Чаще всего туристы в Беларуси жаловались на ОРВИ или кишечные инфекции, жар. Были и травмы, полученные во время ДТП, переломы костей, ребер", – сказал представитель Compensa Vienna Insurance Group Миндаугас Балинскас.

Несмотря на то, что неприятные происшествия одинаково омрачают отдых и планы в разных странах, расходы, связанные с ними, в разных странах отличаются и в несколько десятков раз.

"В Беларуси цены ниже, чем в Западной Европе, поэтому может показаться, что лечение там стоит дешево. Да, услуги некоторых врачей могут быть в десять раз дешевле, чем в Западной Европе. Но наши данные показывают, что средняя стоимость визита к врачу в Беларуси составляет около 200 евро, а самая большая выплата составила 2000 евро", – сказал Балинскас.

Чтобы избежать дополнительных расходов во время путешествия, туристы чаще всего выбирают стандартный страховой полис – в случае необходимости оказывают первую помощь и оплачивают расходы на транспортировку в больницу.

Когда едут в Беларусь не страхуют багаж – рюкзак или дорожная сумка всегда бывает при себе, поэтому меньше вероятность ее исчезновения.