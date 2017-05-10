Турпоездки в Гродно: что надо знать о страховке

ru.DELFI.lt
среда, 10 мая 2017 г. 16:27
Жителей Литвы в течение некоторого времени манят поездки в Гродно. Для непродолжительного посещения этого города не нужны визы, а такие туры стоят намного дешевле, чем туры в европейские столицы.
Gardinas
© "Lietuvos žinios"

Однако неприятности и проблемы со здоровьем могут случиться везде, предупреждает страховая компания Compensa Vienna Insurance Group.

В чем разница между страховкой на случай неприятных происшествий в Беларуси и Европе? Что нужно знать каждому путешественнику?

Чаще всего неприятности во время коротких поездок происходят из-за пищевого отравления или укусов насекомых.

"В Беларуси несчастных случаев фиксируем меньше, чем в странах Западной Европы, но они доставляют дополнительные хлопоты.

Чаще всего туристы в Беларуси жаловались на ОРВИ или кишечные инфекции, жар. Были и травмы, полученные во время ДТП, переломы костей, ребер", – сказал представитель Compensa Vienna Insurance Group Миндаугас Балинскас.

Несмотря на то, что неприятные происшествия одинаково омрачают отдых и планы в разных странах, расходы, связанные с ними, в разных странах отличаются и в несколько десятков раз.

"В Беларуси цены ниже, чем в Западной Европе, поэтому может показаться, что лечение там стоит дешево. Да, услуги некоторых врачей могут быть в десять раз дешевле, чем в Западной Европе. Но наши данные показывают, что средняя стоимость визита к врачу в Беларуси составляет около 200 евро, а самая большая выплата составила 2000 евро", – сказал Балинскас.

Чтобы избежать дополнительных расходов во время путешествия, туристы чаще всего выбирают стандартный страховой полис – в случае необходимости оказывают первую помощь и оплачивают расходы на транспортировку в больницу.

Когда едут в Беларусь не страхуют багаж – рюкзак или дорожная сумка всегда бывает при себе, поэтому меньше вероятность ее исчезновения.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Новые свидетельства в деле об убийстве Добровольскиса (2)

Audrius Šalna
Один из троих подозреваемых в убийстве композитора Томаса Добровольскиса, Аудрюс Шална сказал, что на следующий день после трагической драки у бара на ул. Вингрю, 17 ему позвонил Каролис Поцюнас и признался, что зонтом "вырубил" какого-то старика. Сегодня ясно, что этот "старик" - Добровольскис.

Турпоездки в Гродно: что надо знать о страховке

Gardinas
Жителей Литвы в течение некоторого времени манят поездки в Гродно. Для непродолжительного посещения этого города не нужны визы, а такие туры стоят намного дешевле, чем туры в европейские столицы.

Министерство нашло деньги на приведение в порядок плотины в Бельмонтасе (3)

Belmonto užtvanka
Разваливающуюся плотину на реке Вильня в Бельмонтасе намерены разобрать и восстановить русло реки. Это предусмотрено в плане по осуществлению программы расширения вод на 2017-2023 гг. План был утвержден министром охраны окружающей среды Кяститисом Навицкасом, и министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом. Плотину уберут и русло реки восстановят на деньги ЕС.

Тюремная больница не может принять подозреваемого в убийстве родителей

Тюремная больница не может принять подозреваемого в убийстве родителей
9 мая в Республиканской вильнюсской психиатрической больнице состоялось заседание суда, во время которого было решено взять под стражу на три месяца подозреваемого в убийстве родителей - супругов Шпилевских - вильнюсца. Подозреваемого намеревались перевезти в тюремную больницу в Правенишской колонии. Однако выяснилось, что тюремная больница не может принять пациента с психическим расстройством.

Антикоррупционная комиссия получила жалобу на канцлера правительства (1)

Milda Dargužaitė
Парламентская Антикоррупционная комиссия получила запрос в связи с деятельностью канцлера правительства Милды Даргужайте, которая затеяла реформу правительственного аппарата.
Facebook друзья
Rambler's Top100