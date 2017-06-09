Туристы посетили самый высокий мост в Литве

"Литовская железная дорога" открыла для туристов одно из самых впечатляющих архитектурных строений в стране – Лидувенский мост.

Это первый раз в истории, когда мост был открыт для посещения туристами, зарегистрировавшимися на экскурсию.

По словам гендиректора "ЛЖД" Мантаса Бартушки, туристы очень интересуются такой возможностью.

"Как только появилась информация о таких экскурсиях, все места были заполнены в течение нескольких часов. Регистрировались как архитекторы, так и местные жители, которые давно уже мечтали взглянуть на Лидувенай с находящегося рядом моста. Видно, что этот мост интересен не только как инженерный, но и туристический объект", - рассказал Бартушка.

Лидувенский мост – уникальная инженерная постройка, у которой нет аналогов в странах Балтии. Высота моста 42 м, он выше аникщяйской тропы в кронах деревьев и выше самой высокой башни обозрения в Литве, находящейся в Лабанорской пуще.

Этот мост - охраняемый стратегический объект, поэтому до сих пор люди не могли на него попасть. Да и экскурсии проходят в рамках строгих требований, поскольку по мосту до сих пор курсируют поезда, для пешеходов он не приспособлен.

За два дня на мосту провели 6 экскурсий, на которые зарегистрировались 200 посетителей. По словам Бартушки, это максимальное число людей, которое может пройти по мосту в течение нескольких часов.

По словам главы "ЛЖД", после того как оценят результат экскурсий, будут решать повторить ли подобные мероприятия в будущем.

История моста началась в 1916 г., когда немцы построили там деревянную эстакаду. Тогда это был один из самых больших деревянных мостов в Европе, но поезда по нему не ходили.

В 1918 г. построили стальной мост, названный именем фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга. Мост считался чудом техники того периода, по нему ходили поезда.

В 1944 г. перед отступлением немцы взорвали мост, а в 1952 г. был построен мост, который стоит по сей день. Пока по мосту интенсивно ходили поезда, местным жителям не нужны были часы, они угадывали время по поездам.

Высота моста – 42 м, длина 599 м, ширина 4,5 м.