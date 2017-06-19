Троим министрам нынешнего правительства общество уже не доверяет

Министра образования и науки Юргиту Пятраускене положительно оценивают 18,6% респондентов, отрицательно - 28,1%; министра здравоохранения Аурелиюса Веригу - соответственно 28,3% и 31,5%, а министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса - 13,3% и 13,7%. Все эти министры - представители Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ).

"В прошлом месяце можно было акцентировать, что все министры имеют положительный баланс, а сейчас трое из них уже с отрицательным балансом, постепенно съезжают вниз министр образования и науки, министр здравоохранения и министр сельского хозяйства Б.Маркаускас", - отметил агентству BNS руководитель Vilmorus Владас Гайдис.

Лучше всех жители страны оценивают президента Далю Грибаускайте: положительно - 66,6%, отрицательно - 19,7%.

Между тем рейтинг премьера и спикера Сейма также снижается. Делегированный СКЗЛ Саулюс Сквернялис занимает вторую строчку рейтинга, но число его сторонников за месяц уменьшилось с 63,2 до 54,1%, а негативно к нему относящихся возросло с 12,9 до 23,3%.

Спикер Сейма, также являющийся делегатом СКЗЛ, занимает третью позицию, его поддерживают 46,3% участников опроса (месяц назад - 52% ), негативно относятся 16,4% (в мае - 10,4%).

Vilmorus проводила исследование 2–10 июня, опросив 1035 респондентов.