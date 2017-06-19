Троим министрам нынешнего правительства общество уже не доверяет

 (6)
BNS
понедельник, 19 июня 2017 г. 10:45
В Литве трое министров нынешнего правительства - образования и науки, здравоохранения и сельского хозяйства - лишился доверия большей части избирателей: число положительно оценивающих этих деятелей меньше, чем тех, кто думает обратное, говорится в опубликованных газетой Lietuvos rytas результатах проведённого фирмой Vilmorus опроса.
Jurgita Petrauskienė, Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

Министра образования и науки Юргиту Пятраускене положительно оценивают 18,6% респондентов, отрицательно - 28,1%; министра здравоохранения Аурелиюса Веригу - соответственно 28,3% и 31,5%, а министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса - 13,3% и 13,7%. Все эти министры - представители Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ).

"В прошлом месяце можно было акцентировать, что все министры имеют положительный баланс, а сейчас трое из них уже с отрицательным балансом, постепенно съезжают вниз министр образования и науки, министр здравоохранения и министр сельского хозяйства Б.Маркаускас", - отметил агентству BNS руководитель Vilmorus Владас Гайдис.

Лучше всех жители страны оценивают президента Далю Грибаускайте: положительно - 66,6%, отрицательно - 19,7%.

Между тем рейтинг премьера и спикера Сейма также снижается. Делегированный СКЗЛ Саулюс Сквернялис занимает вторую строчку рейтинга, но число его сторонников за месяц уменьшилось с 63,2 до 54,1%, а негативно к нему относящихся возросло с 12,9 до 23,3%.

Спикер Сейма, также являющийся делегатом СКЗЛ, занимает третью позицию, его поддерживают 46,3% участников опроса (месяц назад - 52% ), негативно относятся 16,4% (в мае - 10,4%).

Vilmorus проводила исследование 2–10 июня, опросив 1035 респондентов.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Троим министрам нынешнего правительства общество уже не доверяет (6)

Jurgita Petrauskienė, Saulius Skvernelis
В Литве трое министров нынешнего правительства - образования и науки, здравоохранения и сельского хозяйства - лишился доверия большей части избирателей: число положительно оценивающих этих деятелей меньше, чем тех, кто думает обратное, говорится в опубликованных газетой Lietuvos rytas результатах проведённого фирмой Vilmorus опроса.

НАТО отрабатывает оборону "Сувалкского коридора" (14)

НАТО отрабатывает оборону Сувалкского коридора
Военнослужащие НАТО на минувшей неделе провели тренировку по обороне так называемого "Сувалкского коридора", по которому в случае военного кризиса в страны Балтии может прийти поддержка союзников.

Заболевшая продавец цветов: государство мне не поможет (7)

Заболевшая продавец цветов: государство мне не поможет
В начале года увеличили налоги, которые платят владельцы индивидуальных предприятий, члены малых товариществ, фермеры и другие работающие на себя люди. Утверждалось, что в случае болезни такие люди смогут получить пособие по болезни. Дополнительные налоги "Содра" взимает сразу же, а выплатит пособие только через год.

За уличные туалеты Литве грозит многомиллионный штраф (50)

За уличные туалеты Литве грозит многомиллионный штраф
Еврокомиссия начала в отношении Литвы процедуру нарушения за то, что слишком большое количество жителей Литвы еще не подключились к центральной канализации, иными словами, все еще пользуются уличными туалетами. Если нарушение не будет устранено, Европейский суд справедливости может назначить Литве миллионный штраф.

Вслед за уходящей жарой придут дожди и шквальный ветер (4)

Pieva
В понедельник еще будет жарко, а во вторник на смену жаре придет более прохладная погода, местами ожидается сильный ветер. Во второй половине недели будет дождливо и прохладно.
Facebook друзья
Rambler's Top100