Три девушки обратились в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуальных домогательств депутата

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BNS
среда, 15 марта 2017 г. 18:24
Три девушки обратились в Генеральную прокуратуру Литвы, указав, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны парламентария Кястутиса Пукаса.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Сегодня три девушки обратились в Генпрокуратуру по поводу совершенных членом Cейма К. Пукасом преступных деяний. По сути, главный аргумент, почему они обратились - статья о сексуальных домогательствах", - сказал BNS адвокат адвокатской конторы Ziemelis, Valys, Rugys ir parneriai Каролис Ругис.

По его словам, одна девушка работала помощником парламентария в Сейме, две другие пытались трудоустроиться на должность помощника парламентария.

Как подтвердила BNS в среду вечером представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене, это заявление получено. По ее словам, прокуратура получила и еще одно отдельное заявление женщины с подобными обвинениями.

BNS
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