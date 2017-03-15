Три девушки обратились в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуальных домогательств депутата

"Сегодня три девушки обратились в Генпрокуратуру по поводу совершенных членом Cейма К. Пукасом преступных деяний. По сути, главный аргумент, почему они обратились - статья о сексуальных домогательствах", - сказал BNS адвокат адвокатской конторы Ziemelis, Valys, Rugys ir parneriai Каролис Ругис.

По его словам, одна девушка работала помощником парламентария в Сейме, две другие пытались трудоустроиться на должность помощника парламентария.

Как подтвердила BNS в среду вечером представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене, это заявление получено. По ее словам, прокуратура получила и еще одно отдельное заявление женщины с подобными обвинениями.