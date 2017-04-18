Треть жителей Литвы поддерживают идею всеобщей воинской обязанности

 (48)
BNS
вторник, 18 апреля 2017 г. 11:48
Предложение о введении всеобщей воинской повинности поддерживает треть населения Литвы, свидетельствуют результаты новейшего опроса общественного мнения, проведённые по заказу агентства BNS компанией RAIT.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В ходе опроса 8% респондентов сказали, что, по их мнению, воинскую службу в Литовской армии должны проходить все парни и девушки, ещё 23% считали, что служить в армии должны только парни.

25% опрошенных утверждают, что в следует оставить нынешний порядок, когда в армию призывается лишь часть молодых парней, а 34% убеждены, что в Литве должна быть только профессиональная армия без обязательного призыва.

Министр обороны Раймондас Кароблис утверждает, что результаты данного опроса вселяют оптимизм, но вместе с тем показывают, что необходимо работать по информированию общества.

"Только треть высказывается за профессиональную службу, и более половины поддекрживает тот или иной вид смешанной службы. Мы видим понимание того, что призывники должны быть частью армии. Так что результаты довольно хорошие, но нам надо ещё постараться объяснить свои идеи обществу", - отметил министр.

Частично воинский призыв в Литве был возвращён в 2015-м как реакция на действия России в Украине и регионе Балтийского моря. В этом году планируется призвать в армию более 3,5 тыс. молодых людей в возрасте 19-26 лет. Первые призывники начали службу уже во вторник.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Правящие сказали, что будут делать с деньгами будущих пенсионеров (9)

Правящие сказали, что будут делать с деньгами будущих пенсионеров
Правящие отмечают, что многим невыгодно откладывать на пенсию минимальные средства, поэтому людям предложат выбирать или максимальную модель накопления или выход из системы. Предполагают, что в таком случае накопленные людьми средства переведут в резервный фонд "Содры".

Стяпонавичюс: действия прокуроров - постыдные Генпрокурор: MG Baltic незаконно финансировал деятельность Движения либералов (8)

Gintaras Steponavičius
Представитель Движения либералов Гинтарас Степонавичюс подозрения прокуроров называет "постыдными". По его словам, с представителем концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом он вёл разговоры о политическом положении в целом, а не о конкретных голосованиях.

Треть жителей Литвы поддерживают идею всеобщей воинской обязанности (48)

Треть жителей Литвы поддерживают идею всеобщей воинской обязанности
Предложение о введении всеобщей воинской повинности поддерживает треть населения Литвы, свидетельствуют результаты новейшего опроса общественного мнения, проведённые по заказу агентства BNS компанией RAIT.

Возобновляет деятельность Фонд открытой Литвы (17)

Возобновляет деятельность Фонд открытой Литвы
После 8-летнего перерыва в Литве вновь возобновляет деятельность финансируемый миллиардером Джорджем Соросом Фонд открытой Литвы (ФОЛ), открытие которого в Вильнюсе запланировано на вторник.

Погода: теплой погоды еще придется подождать (1)

Погода: теплой погоды еще придется подождать
Хотя в эти дни столбики термометров не будут спешить подниматься, все же среди проплывающих по небу облаков будет появляться и солнце, осадки будут несильными. В конце недели ожидаются небольшие изменения: станет немного теплее, однако поднимется ветер, будет влажно.
Facebook друзья
Rambler's Top100