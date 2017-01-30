Траур в Пакиршиняй: прощаются с убитым мальчиком

"Он - наш герой", - произнесла пожилая жительница деревни Пакиршиняй и показала рукой в сторону того места, где прощаются с Матукасом. Этого четырехлетнего мальчика забили до смерти. В совершении преступления подозревают его отчима Гедиминаса Контяниса и мать мальчика Монику. 30 января судмедэксперты вернули тело покойного родным.

После обеда началось прощание с покойным.

Спокойная деревня Пакиршиняй, рядом с Байсогалой. Людей мало. Большинство - пожилые люди. Изредка пробегают небольшие группки школьников. В этой деревне большую часть своей короткой жизни прожил Матас.

"Вот на этой площади он танцевал с друзьями", - с трудом сдерживая эмоции, рассказывают местные жители.

Сейчас рядом с площадью прощаются с покойным - в помещении Центра этнической культуры и ремесел.

У входа стоят свечи. Рядом с фотографией стоят детские игрушки - машинки. Белый гроб утопает в белых цветах, рядом с гробом бабушка мальчика, его мать сейчас находится под арестом. Ей предъявлены обвинения в убийстве сына. Правда, женщине разрешили присутствовать на похоронах мальчика, которые состоятся завтра.

В 14 ч. в церкви Байсогалы состоится заупокойная служба, затем пройдут похороны на находящемся неподалеку кладбище.

Напомним, что 25 января поздно вечером сообщили о том, что в Кедайняй избит 4-летний мальчик. От полученные травм ребенок скончался в больнице 27 января утром. В убийстве подозревают мать ребенка и ее сожителя. Подозреваемые рассказали, что били мальчика за то, что он не мог выговорить название цифр.

Сожителя матери взяли под стражу на 3 месяца,а мать ребенка - на 7 дней.