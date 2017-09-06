Каждый третий член литовского парламента сообщал, с представителями каких организаций и регистрированными лоббистами встречался во время весенней сессии Сейма, сообщило в среду литовское отделение неправительственной организации (НПО) по борьбе с коррупцией Transparency International после анализа официальных рабочих календарей и личных сайтов депутатов.
© DELFI / Andrius Ufartas

По сообщению организации, чаще всего о встречах сообщали политики из правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и Движения либералов.

Больше всего встреч предал гласности член Либерального движения Симонас Гянтвилас - 48, члены ЛСКЗ Бронюс Маракаускас (41), Аурелиюс Вярига (36), Викторас Пранцкетис (35), Виргиния Виргинене (30).

В основном это были встречи с представителями бизнеса, НПО, профсоюзов, с работниками сферы искусства, науки, с представителями религиозных общин.

Между тем, о встречах с регистрированными лоббистами сообщил три депутата - "аграрий" Томас Томилинас, либерал С. Гентвилас и Аушра Мальдейкене из Смешанной группы членов Сейма.

Члены фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей не публикуют никакой информации о повестках своих встреч.

BNS
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