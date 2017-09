По сообщению организации, чаще всего о встречах сообщали политики из правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и Движения либералов. Больше всего встреч предал гласности член Либерального движения Симонас Гянтвилас - 48, члены ЛСКЗ Бронюс Маракаускас (41), Аурелиюс Вярига (36), Викторас Пранцкетис (35), Виргиния Виргинене (30). В основном это были встречи с представителями бизнеса, НПО, профсоюзов, с работниками сферы искусства, науки, с представителями религиозных общин. Между тем, о встречах с регистрированными лоббистами сообщил три депутата - "аграрий" Томас Томилинас, либерал С. Гентвилас и Аушра Мальдейкене из Смешанной группы членов Сейма. Члены фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей не публикуют никакой информации о повестках своих встреч.

