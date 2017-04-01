Трансляция: RusRadio.lt отмечает свой день рождения в Висагинасе

ru.DELFI.lt
суббота, 1 апреля 2017 г. 18:08
Популярная в Литве радиостанция на русском языке RUSRADIO LT 1 апреля в концертном зале Banga Висагинского центра культуры отпразднует свой "юморной" день рождения в Висагинасе.
© "Miesto laikraštis“

"Мы хотим отметить этот день вместе с теми, кто нас слушает и любит! 1 апреля вы сможете встретится с командой RUSRADIO LT, а также вместе с нами вас будут веселить MS Show", - сообщают организаторы мероприятия.

"За музыку отвечает Александр Белкин - певец, гитарист и мультиинструменталист, организатор и руководитель ведущей в Литве блюзово-рокенрольной группы The Road Band, а также нескольких музыкальных проектов в стиле блюз, кантри, джаз и поп-музыки.
А ещё будут наши друзья из Беларуси - группа "Дрозды"! Группа "Дрозды" – зажигательный коллектив, играющий настоящий белорусский рок!", - говорится в сообщении.

Итак, 1 апреля в 18 часов зал Banga, Висагинас. Прямую трансляцию мероприятия можно смотреть на портале ru.DELFI.lt:

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Есть новости для полицейских: зарплаты вырастут чуть ли не вдвое (15)

Policijos reidas kelyje Jonava - Kaunas
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас уверен, что в течение трех лет заработная плата полицейских первого звена реально увеличить чуть ли не вдвое - от примерно 600 до 1000 евро.

Трансляция: RusRadio.lt отмечает свой день рождения в Висагинасе

Трансляция: RusRadio.lt отмечает свой день рождения в Висагинасе
Популярная в Литве радиостанция на русском языке RUSRADIO LT 1 апреля в концертном зале Banga Висагинского центра культуры отпразднует свой "юморной" день рождения в Висагинасе.

В начале апреля - температурный рекорд для этого времени года (9)

В начале апреля - температурный рекорд для этого времени года
С началом второго весеннего месяца на юге Литвы был достигнут температурный рекорд, утверждает синоптик.

Предупреждение медика: 90% жителей Литвы находятся в опасности (27)

Širdies nepakankamumas
Болезни сердца и кровеносных сосудов - основная причина смерти среди европейцев. Это является причиной смерти в 56% случаев в Литве, что почти в два раза больше, чем в других странах Европы.

Профессора Мажилиса предполагают сделать почетным доктором университета (32)

Liudas Mažylis
Профессору Университета имени Витаутаса Великого Людаса Мажилюса, который обнаружил в берлинском архиве акт 16 февраля о независимости Литвы намерены предоставить звание почетного доктора этого университета.
Facebook друзья
Rambler's Top100