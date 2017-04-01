Трансляция: RusRadio.lt отмечает свой день рождения в Висагинасе

"Мы хотим отметить этот день вместе с теми, кто нас слушает и любит! 1 апреля вы сможете встретится с командой RUSRADIO LT, а также вместе с нами вас будут веселить MS Show", - сообщают организаторы мероприятия.

"За музыку отвечает Александр Белкин - певец, гитарист и мультиинструменталист, организатор и руководитель ведущей в Литве блюзово-рокенрольной группы The Road Band, а также нескольких музыкальных проектов в стиле блюз, кантри, джаз и поп-музыки.

А ещё будут наши друзья из Беларуси - группа "Дрозды"! Группа "Дрозды" – зажигательный коллектив, играющий настоящий белорусский рок!", - говорится в сообщении.

Итак, 1 апреля в 18 часов зал Banga, Висагинас. Прямую трансляцию мероприятия можно смотреть на портале ru.DELFI.lt: