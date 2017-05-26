Трансляция Форума свободной России: Эмиграция и метрополия - опыт и задачи сотрудничества

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В нем принимают участие российские политики и публицисты, блогеры и журналисты, гражданские активисты и известные международные эксперты.

25-26 мая 2017 года в Вильнюсе проходит 3-й Форум свободной России, на котором продолжится обсуждение актуальных проблем российской и международной политики, а также сценариев выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

В Вильнюсе - неслыханное преступление: от страха люди спали в машине Вильнюсские криминалисты задержали 8 раз судимого 52-летнего вильнюсца, которого подозревают в том, что он взял в рабство молодого человека, подозревают, что есть еще как минимум один пострадавший от этого мужчины.

Во время учений эвакуировали ТЦ Ikea в Вильнюсе 26 мая в обеденное время обеспокоенные покупатели сообщили, что из популярного ТЦ Ikea эвакуировали всех покупателей и продавцов. Оказывается, это были запланированные учения.

Трансляция Форума свободной России: Холодная гражданская война 25-26 мая 2017 года в Вильнюсе проходит 3-й Форум свободной России, на котором продолжится обсуждение актуальных проблем российской и международной политики, а также сценариев выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

В Клайпедский порт придет группа боевых кораблей НАТО В пятницу в Клайпедский порт придет группа боевых кораблей постоянной готовности НАТО, сообщило Минобороны.