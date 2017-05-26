Трансляция Форума свободной России: Эмиграция и метрополия - опыт и задачи сотрудничества

25-26 мая 2017 года в Вильнюсе проходит 3-й Форум свободной России, на котором продолжится обсуждение актуальных проблем российской и международной политики, а также сценариев выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
В нем принимают участие российские политики и публицисты, блогеры и журналисты, гражданские активисты и известные международные эксперты.
Владислав Иноземцев, Аркадий Бабченко, Гарри Каспаров, Борис Райтшустер, Илья Пономарев, Юрий Фельштинский, Александр Морозов, Айдер Муждабаев - вот неполный список участников 3-го Форума.