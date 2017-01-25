Трансляция: что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?

Участники трансляции: директор программ Rusradio.lt - Новое радио Эрнест Алесин, генеральный директор радиостанции и портала Znad Wilii Мирослав Юхневич и внештатный корреспондент Deutsche Welle и сотрудник ежедневника на польском языке в Литве Kurier Wileński Витольд Янчис.

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