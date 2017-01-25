Трансляция: что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?

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ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 10:11
В среду, в 12.15 в редакции DELFI состоится дискуссия о медийных предпочтениях представителей двух крупнейших национальных общин Литвы и проблемах, которые в этой связи видят политики.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Участники трансляции: директор программ Rusradio.lt - Новое радио Эрнест Алесин, генеральный директор радиостанции и портала Znad Wilii Мирослав Юхневич и внештатный корреспондент Deutsche Welle и сотрудник ежедневника на польском языке в Литве Kurier Wileński Витольд Янчис.

Вопросы задавать можно на канале DELFI TV, который транслирует дискуссию, на нашем сайте ru.DELFI.lt в разделе комментариев к этому сообщению и на нашем канале в Facebook.

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