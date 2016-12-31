Трагедия в Вильнюсе: от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок

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ru.DELFI.lt
суббота, 31 декабря 2016 г. 14:25
В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок. Эту информацию DELFI подтвердила врач Детской больницы Виргиния Жилинскайте.
Reanimacija
© DELFI (I.Urbonaitės nuotr.)

"Я сама об этом узнала по телефону. Это была острая форма менингококка, не первый и, к сожалению, скорее всего, не последний случай, поскольку прививки у нас делают нечасто, инфекция делает свое дело. Каждый год умирает несколько детей", - сказала Жилинскайте.

Врач не могла сказать, кто умер, мальчик или девочка, сказала лишь, что ребенку был год.

"Нельзя утверждать, что ребенка слишком поздно привезли в больницу. Такая форма болезни не дает времени. Ребенок умер в тот же день, когда заболел. По моим сведениям, он заболел вчера утром, температура поднялась в первый раз. Острая форма так и действует – болезнь начинается и заканчивается в тот же день. Тут трудно опоздать. Это такая коварная болезнь", - сказала врач.

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Трагедия в Вильнюсе: от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок (4)

Reanimacija
В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок. Эту информацию DELFI подтвердила врач Детской больницы Виргиния Жилинскайте.
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