Трагедия в Вильнюсе: от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок

В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок. Эту информацию DELFI подтвердила врач Детской больницы Виргиния Жилинскайте.

"Я сама об этом узнала по телефону. Это была острая форма менингококка, не первый и, к сожалению, скорее всего, не последний случай, поскольку прививки у нас делают нечасто, инфекция делает свое дело. Каждый год умирает несколько детей", - сказала Жилинскайте.

Врач не могла сказать, кто умер, мальчик или девочка, сказала лишь, что ребенку был год.

"Нельзя утверждать, что ребенка слишком поздно привезли в больницу. Такая форма болезни не дает времени. Ребенок умер в тот же день, когда заболел. По моим сведениям, он заболел вчера утром, температура поднялась в первый раз. Острая форма так и действует – болезнь начинается и заканчивается в тот же день. Тут трудно опоздать. Это такая коварная болезнь", - сказала врач.