Трагедия в Вильнюсе: от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок

"Я сама об этом узнала по телефону. Это была острая форма менингококка, не первый и, к сожалению, скорее всего, не последний случай, поскольку прививки у нас делают нечасто, инфекция делает свое дело. Каждый год умирает несколько детей", - сказала Жилинскайте.
Врач не могла сказать, кто умер, мальчик или девочка, сказала лишь, что ребенку был год.
"Нельзя утверждать, что ребенка слишком поздно привезли в больницу. Такая форма болезни не дает времени. Ребенок умер в тот же день, когда заболел. По моим сведениям, он заболел вчера утром, температура поднялась в первый раз. Острая форма так и действует – болезнь начинается и заканчивается в тот же день. Тут трудно опоздать. Это такая коварная болезнь", - сказала врач.