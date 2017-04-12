Трагедия в Паневежской школе, которую хранили в тайне

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ru.DELFI.lt
среда, 12 апреля 2017 г. 09:06
Паневежский центр профессиональной подготовки сталкивается с проблемами – за три года с собой покончили четверо учеников и один работник. В течение длительного времени об этом умалчивали – ничего не знали ни учредители школы, ни мэрия.
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Ситуацией заинтересовалась парламентская комиссия по превенции самоубийств. Выяснилось, что в 2015 г. в школе покончили с собой двое учеников, в 2016 г. – один ученик. В этом году с собой покончили один ученик и один работник.

"Это взрослые люди, такое не предугадаешь. Мы стараемся общаться, контактировать, есть как есть, такова жизнь", – сказал DELFI о несчастьях заместитель директора центра Казимерас Таутвайшас. По его мнению, скорее всего самоубийства обусловлены семейными проблемами.

Таутвайшас информировал комиссию, что продолжит превентивную деятельность и предпримет действия, которые помогли бы пресечь дальнейшие самоубийства, ослабят факторы риска. В апреле центр посетит команда действующего в Вильнюсе Центра по преодолению кризисов.

Председатель парламентской комиссии по превенции самоубийств и насилия Миколас Маяускас сказал, что большинство покончивших с собой в Паневежисе – подростки. О трагедии не знали ни Министерство науки и образования, ни Паневежская мэрия.

"В ведомствах доминирует жуткое отношение, будто самоубийство - неизбежное явление или судьба. Такие действия еще раз подчеркивают бессилие власти, и лишают людей надежды. Масса международных исследований показывает, что самоубийств можно избежать, это не судьба", – сказал Маяускас.

По его словам, просто надо заботиться о психическом здоровье подростков – делать так, чтобы в детских садах и школах не было никакого насилия, научить педагогов распознавать признаки риска самоубийства и обеспечить доступную помощь психологов в поликлиниках.

Представитель Министерства науки и образования Мечиславас Гришкявичюс сказал, что само министерство впервые услышало об этой ситуации на прошлой неделе.

"Администрацию школы обязали усилить деятельность, связанную с превенцией самоубийств. Школа заверила, что решает проблему, своими силами осуществляет превентивные программы, в ближайшее время пройдут курсы. Дополнительную помощь выделило министерство - направило специалиста (...)", – сказал Гришкявичюс.

Президент Паневежской палаты торговли, промышленности и ремесел Сигитас Гайлюнас сказал DELFI, что уже слышал о самоубийствах в этой школе, но не знал о таком количестве жертв.

"Мы говорили с руководителем, конечно, ситуация сложная, но наверное такова специфика Литвы, вообще Литва по числу самоубийств лидирует в Европе. Не думаю, что это какая-то исключительная школа", – сказал Гайлюнас, заметив, что тут кроются более глубокие проблемы, причина не в школе.

Он сказал, что в профессиональные школы приходят и очень способные, которые хотят учиться, но есть и те, "кто вносит напряжение". Поэтому, по его словам, в школе нужно оказывать психологическую помощь. Однако необходимо проводить отбор учеников, поскольку "школа - не перевоспитательное учреждение".

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