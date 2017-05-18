Традиционная пенсионная система переживает кризис доверия

Жители относятся к частным пенсионным фондам не как к пенсионной системе, а как к способу сбережения средств, предоставляющему возможность перевести часть средств, предназначенных для накопления государственной пенсии, сказал депутат Стасис Якелюнас. По его мнению, в таком случае фонды не выполняют свою функцию.

Об этом член парламентской фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) сказал на конференции FinTech, которая проходит в Вильнюсе 18 мая.

Говоря о доверии к пенсионным системам, эксперт Петер Краневельд сказал, что этого не хватает не только в Литве, но и в большинстве стран.

"Если хотите, чтобы в Литве была хорошо функционирующая пенсионная система, нужно, чтобы ею управляли иностранцы, за спиной которых будет большая экономика, и которые считали бы Литву перспективным рынком", – сказал он.

Выступавший с докладом представитель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Оле Бейер сказал, что в Литве очень низок уровень доверия к пенсионной системе.

"Пенсионные системы во всем мире все чаще включают частный элемент", – сказал он, заметив, что речь не идет о замене государственной системы частной, они должны дополнять друг друга.

"В последние годы в странах ОЭСР проводили пенсионные реформы, цель которых - учесть ранний пенсионный возраст, увеличение продолжительности жизни, старение общества. Но адекватность пенсий и надежность пенсионных систем должны идти рука об руку", – сказал Бейер, заметив, что самая большая проблема - значительное снижение доходов после выхода на пенсию.

Он рассказал, что в частных фондах в последнее время жители платят установленные взносы, а вот выплаты этих фондов - неопределенные.

"Но есть и вариант определенных выплат. Сейчас весь риск ложится на плечи индивида, который платит взносы" – сказал представитель ОЭСР, заметив, что риск должен быть распределен.

"Есть три способа. Первый, обязать жителей инвестировать всю жизнь (рекомендация ОЭСР). Второй, гарантия определенного прироста за время инвестирования (например – Бельгия, Чили). Третий, предлагать отсроченный аннуитет (например, Дания)", – сказал он.

"ОЭСР это приветствует, но мы видим несколько проблем. Во-первых, жители Литвы недостаточно доверяют пенсионной системе. Кроме того, одинаково нужно регулировать как государственную, так и частную часть пенсии. Частная пенсия не может быть просто прибавкой, которую можно выплатить, когда захочешь", – оценил Бейер реформу, которую обсуждают в Литве.

Якелюнас, оценивая положение пенсионной системы в Литве, сказал, что основные вызовы - это демография и надежность государственной системы.

"Центробанк несколько дней назад представил свои предложения в связи с реформой пенсионной системы", – сказал член правления ЦБ Томас Гарбаравичюс.

В Литве наблюдается старение общества, поэтому на пенсионную систему оказывается серьезное давление.

"В Литве сейчас нельзя инвестировать в недвижимое имущество. Я считаю, это несправедливо, пенсионные фонды как раз должны это делать, – сказал Гарбаравичюс. – Быть может, они будут предоставлять ссуды жителям, желающим приобрести недвижимость".

Бейер предупредил, что это чревато проблемами.

"Не потому, что управляющие фондами не смогут оценить риск. Просто это определенный риск и только", – сказал он.