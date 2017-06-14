Томский поляк переедет в Литву: нам дорога память о литовских ссыльных

Филолог Владас Малинаускас, семья которого была когда-то сослана в Сибирь из Брянской области, не только чтит память литовцев Томска, но и сам учит литовский язык и намерен переехать в Литву.

14 июня в Литве отмечается День скорби и надежды, когда в стране вспоминают жертв геноцида, оккупации и советских репрессий. Из Литвы ссылали не только литовцев - национальные меньшинства всегда были заметной и активной частью общества Литвы. Так, в списках ссыльных, помимо литовцев, числились 3920 поляков, 2050 евреев, 260 русских, 78 белорусов, 40 немцев. В общей сложности в 1941 - 1953 гг. от советской власти пострадало 131 600 жителей Литвы.

Многие из них были сосланы в Томскую область России. 10 июня Владас Малинаускас напомнил местным жителям о важном событии для литовцев Сибири — годовщине со дня открытия памятника литовским ссыльным.

Памятник с надписью на литовском и русском языках "В память о литовских ссыльных и политических заключенных" был открыт Томске в 2016 году в сквере, находящемся рядом с мемориальным музеем "Следственная тюрьма НКВД" . Автор памятника - скульптор Тадас Гутаускас.

«Я сам происхожу из польской семьи. В конце 30-х годов моя бабушка и ее родственники были депортированы в Томскую область из Брянской области. Мама родилась в Сибири. Как рассказывала бабушка маме, их привезли на поезде в вагонах для скота. Говорила, что доехали немногие. На каждой станции были те, кого выносили уже мертвыми. А доехавшим дали строительные инструменты, пилы, топоры, со словами: стройте, кто сдохнет, тот сдохнет, а кто захочет жить, тот выживет. Тяжело им было. Глядя на сибирскую суровую природу, даже несмотря на то, что Томск сейчас современный опрятный город, его даже называют "сибирский Париж", понимаешь, что было очень тяжело», - рассказывает Владас, у которого есть и литовские корни.

Он отмечает, что сейчас зимы в Томске стали мягче, однако в годы его детства морозы достигали 40-45 градусов.

«Наша область очень многонациональная, у нас есть и немцы, и латыши, и молдоване, и калмыки, кого там только нет! Как они сюда попали, долгое время не обсуждалось, но было понятно, что это в основном ссыльные. Если углубиться в историю Сибири, то коренное население тут — татары. А все остальные — это в основном ссыльные. До 1992 года об этом никто ничего не говорил, это обсуждалось только где-то на кухне. Но вот в начале 90-х открылся музей, там представлен синтез всего того, что имеет отношение к советскому периоду и всем, кто пострадал от советской власти», - рассказывает В.Малинаускас.

Музей «Следственная тюрьма НКВД» расположен в подвальном помещении здания, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД.

На сайте музея приводятся данные, что в 1940-1952 годах в лагеря и ссылку в России и Казахстане было вывезено более 275 000 жителей Литвы, треть из них погибли. В Томскую область были выселены или заключены в тюрьму 11 100 жителей Литвы, большинство из них на родину не вернулись.

Фото Т.Малинаускаса © Asm. archyvas

«Это единственный музей в России такого рода. И я горжусь, что именно в моем родном городе открыт этот музей. Его можно сравнить с Музеем жертв геноцида, который находится в Вильнюсе. Особенность Томского музея в том, что речь там идет не только о литовцах, ведь в наш край было сослано очень много людей разных национальностей: это и поляки, и латыши, эстонцы, и калмыки», - перечисляет В.Малинаускас.

Он с удовлетворением отмечает, что в Томск в 2011 и 2015 годах приезжали участники литовской экспедиции «Миссия Сибирь». За 10 лет существования проекта «Миссия Сибирь» литовская молодежь 14 раз побывала в разных уголках Сибири. В 2015 году участники проехали по заброшенным поселкам и кладбищам. За две недели экспедиция посетила более десяти деревень на севере Томской области.

«Деятельность экспедиции в наших краях очень заметна и нужна, ведь в Томской области очень много заброшенных литовских могил, я даже сам на них натыкался. На этих крестах можно разглядеть литовское «солнышко». Молодцы ребята. В целом литовцев в Томской области осталось немного, меньше 1000 человек. Они обрусели, а те, кто хотел уехать, уехали», - рассказывает В.Малинаускас.

«В августе я планирую переехать в Литву, в Вильнюс. Учу литовский язык и могу сказать, что это один из труднейших европейских языков. Я по образованию филолог, германист, но знание немецкого или английского языков абсолютно не помогает в изучении литовского. Это уникальный язык - трудный, но интересный. А Томск — город, в котором я родился и вырос, и важно сохранить там память о литовцах», - заключает свой рассказ В.Малинаускас.

Томская область была одним из многочисленных мест ссылки литовцев. Массовые ссылки жителей Литвы сюда происходили в 1941–1952 годах. По данным архивных документов, в 1941 году в Томскую область были высланы 1309 литовцев, 1951–1952 годах - около 4250. Большинство литовцев были вывезены на работы в лесные хозяйства и колхозы, прочие работали на стройках, прокладывали дороги.

В начале 1950 годов в Томске проживало около 3000 литовцев. В 1957 году они начали массово возвращаться в Литву, но многие остались.