Только спустя 11 лет рассказали обо всем: есть другое лицо эмиграции

Если попытаемся представить себе самые ужасные условия труда, то скорее всего они все равно не будут такими ужасными, в которых приходилось работать Юстасу (настоящие имя и фамилия редакции известны). В 18 лет он уехал из Литвы в Англию, где оказался в настоящем рабстве.

На двое-трое суток их возили на работу - надо было голыми руками ловить кур. Без еды, без сна. Истощенные литовцы тайно только пили сырые яйца.

Вернувшись туда, где они жили, спали по 10 человек в комнате. Нужду они справляли на улице. Среди жителей этого помещения распространялись различные болезни, постоянно были люди с травмами, гноящимися ранами.

Раны появлялись по вине "надсмотрщика" Эдикаса. Он бил своих соотечественников кулаками, цепями, натравливал на них собак. Так обычно "наказывали" тех, кто осмеливался просить денег за работу или выходной. Иногда он бил их просто так. Демонстрировал свою силу, хотел повеселиться.

"Я уехал в Англию в 2005 г. Знал, что будем ловить кур, там уже был двоюродный брат друга, с ним мы и поехали еще раз. Рассказывал, что всякое было, но, когда мы приехали, началось самое ужасное", – рассказал DELFI Юстас.

С того дня, как он попал в рабство, прошло 11 лет, но он помнит все, сохранил и фотографии. Правда, до сих пор о своем опыте он рассказывал только друзьям, публично говорить боялся.

"Кому не расскажу, никто не верит. Ужасно было. Но некуда было деваться. Вместе с другом, с которым там были, поговорим, вспомним, но никто другой нам не верил, что такое было", – уверял эмигрант. В таких рабских условиях он прожил два года. Сам признается, что не понимает, как столько выдержал.

"Кур мы должны были погрузить в контейнеры. Старых, которые не несутся, куда-то увозят" – рассказал Юстас о своей работе, прибавив, что иногда их на работу вывозили в понедельник, а возвращали "домой" в среду или в четверг. "Не предупреждали, на сколько везут, поэтому и не успевали взять с собой еду. Нечего было есть. Ужасно было, на самом деле", – признал эмигрант, рассказав, что ловили кур голыми руками - не давали никаких перчаток, а куры клевали клювами и царапали когтями.

"За погрузку разные суммы обещали – 400-500 фунтов стерлингов, а потом ничего не давали. Разное придумывали, налагали штрафы. Скажем, одного бригадира спящего страшно избили, а потом еще дали штраф 3000", – вспоминал Юстас.

По его словам, зарплату платили "в конвертах", поэтому и штрафы легко было высчитывать.

"Англичанка в определенный день привозила к нам в дом деньги, но некоторым не давала или давала меньше. Говорила, что так распорядился Эдикас, он сам рассчитается. Она давала ему конверт, он забирал деньги", – рассказал Юстас.

По его словам, было время, когда месяцами им ничего не платили, только Эдикас давал по 5 фунтов в неделю, поэтому питались какими-нибудь бананами.

Юстас рассказал, что Эдикас чувствовал себя королем, делал, что хотел, правду доказывал кулаками: "Сначала он приезжал один, а потом с другом – то ли боксером, то ли каратистом. С ним и бил людей. Приходил, говорил: "2 минуты на выселение". Не успел ты вещи собрать, а тебя за шкирку и в дверь". Потом Эдикас стал приезжать с собакой и натравливал ее на людей.

Юстас рассказал, что они снимали помещение для жилья без мебели, спали на полу. Иногда приносили мебель, найденную на улице. на 10 человек - одна душевая. За аренду каждый платил 50 фунтов стерлингов в неделю.

Юстас сказал, что люди боялись Эдикаса, поэтому не оказывали ему сопротивления и не жаловались в полицию. По его словам, Эдикас привозил в Англию только мужчин-литовцев, было несколько латышей. В числе приехавших были проблемные - кто скрывался от правоохраны. Но некоторые из них в результате выбирали колонию, а не рабские условия в Англии.

Юстас терпел такие условия два года, поскольку у него не было денег на возвращение. Однажды он все же решился и сбежал вместе с другом. Вернулся в Литву, а через месяц уехал на заработки в Ирландию. Бежать ему удалось и потому, что у него был паспорт, он не отдал его Эдикасу, отдал только идентификационную карту. Сейчас Юстас работает в Ирландии, сначала работал в Mcdonalde, сейчас в Tesco. В Литву он не хочет возвращаться из-за финансов, считает, что даже за 500 евро здесь - не жизнь.