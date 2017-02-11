Титул самого толерантного человека года получила Ванда Юкнайте

Писатель Ванда Юкнайте в субботу в университете им. Витаутаса Великого получила звание самого толерантного человека 2016 года.

«Она получила эту награду за построение диалога, поощрение памяти и высказывание, что чужой боли не бывает, что трагедии XX века – Холокост, ссылки – коснулись всех граждан Литвы, вне зависимости от национальности», - сказал BNS представитель «Фонда Сугихары – Дипломаты за жизнь» Линас Венцлаускас.

По его словам, Юкнайте одна из первых сделала смелый шаг и публично признала, что ее родственник участвовал в Холокосте.

На награду в этом году претендовали также писатель Марюс Ивашкявичюс и журналист Домас Буркаускас.

Эта ежегодная номинация присуждается гражданину Литвы, который своими действиями и открытым словом встал против ксенофобии и антисемитизма, проявлений радикализма и насилия в общественной жизни Литвы.

Первым титул самого толерантного человека в 2002 году получил Томас Шярнас. Среди номинантов – театровед Ирена Вейсайте, журналист Альгимантас Чекуолис, режиссер Саулюс Бержинис, ксендз Арунас Пешкайтис, психолог Робертас Повилайтис, исполнитель Юрга Шедуйките, журналист Миколас Друнга, поэт Томас Венцлова, философ Андрюс Навицкас, писатели Дайва Чепаускайте и Сигитас Парульскис, музыкант Андрюс Мамонтовас, журналист Донатас Пуслис, предприниматель Валдас Бальчюнас.