Террорист из Луганска, которого в России называют "героем" – сбежавший из Литвы убийца

В поле зрения Департамента госбезопасности (ДГБ), полиции и прокуратуры попали несколько граждан Литвы и один проживавший в Литве украинец - все они подозреваются в участии в военных действиях в Восточной Украине или в оказании помощи действующим там террористическим организациям.

По данным Генпрокуратуры, сейчас проводят два расследования по 249-1 ст. УК (создание и деятельность террористических групп). Было еще одно расследование в связи с участием в террористической группе, однако оно в конце прошлого года было прекращено по причине отсутствия состава преступления.

Расследование подобных действий не на территории других стран - очень нелегкая задача. Ни в так называемой Донецкой, ни в Луганской республиках у литовской правоохраны нет связей.

К примеру, были получены данные о том, что бывший каунасский полицейский (уволен со службы за унижение звания в конце 2013 года, за взяточничество), в 2014-2015 гг. воевал в Украине на стороне сепаратистов. Велось расследование. Прокурор Эгидиюс Палайма сказал DELFI, что были подозрения, что этот свидетель в деле может быть и подозреваемым, были его фотографии в военной форме с оружием. Провели обыски, но оружия не нашли. На допросе бывший полицейский сказал, что на фото - он с коллекционерами во время игры с оружием airsoft, которое являются точными копиями боевого. Расследование было прекращено.

Вильнюсская полиция разыскивает скрывающегося от правосудия Сергея Шмакова (1978 г.р.). Были данные, что он сбежал из Литвы в Восточную Украину и присоединился к сепаратистам.

Шмаков уже давно находится в поле зрения правоохраны. Несколько лет назад он был осужден за нарушение ПДД, во время ДТП погиб человек. За это Шмакова приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Через несколько лет он был судим за кражу.

А в декабре 2001 г. Шмакова и его сообщника из Армении Аркадия Качакуляна осудили за многократное незаконное пересечение литовско-белорусской границы и убийство.

Вильнюсский окружной суд постановил, что Шмаков с сообщником 20 октября 2000 г. выманили (предложив краденную бытовую технику) и жестоко убили своего знакомого Павла Ганчо. Убийцы забрали у него 500 литов и 350 долларов США, сняли ботинки и золотую цепочку с руки. Кроме того, забрали ценные вещи из его автомобиля.

Шмакова суд приговорил к 17 годам лишения свободы, его сообщника – к 15. Позже срок был уменьшен на два года: Шмакову до 15, а Качакуляну - до 13 лет.

Шмакова освободили досрочно, за 10 месяцев и 7 дней до окончания срока наказания. Он должен был регулярно отмечаться в полиции, но вскоре перестал являться к инспектору. Осенью 2015 года суд решил снова вернуть Шмакова в тюрьму, полиция объявила его в розыск.

Были получены данные о том, что Шмаков находится в Луганске, где занял сторону местных сепаратистов. Полиция расследует его возможное участие в террористической деятельности. За такую деятельность в Литве грозит от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В российских СМИ пишут о Шмакове, как о "герое". О том, что он - скрывающийся от правосудия убийца, умалчивают. Говорят, что на Донбасс он приехал, "когда переполнилась чаша его терпения" - он увидел репортаж о том, как "украинские агрессоры разбомбили подвал, в котором находились голодные и замершие дети". По словам самого Шмакова, он приехал на Донбасс летом 2015 года и в первый же день попал под обстрел.

В интервью российским СМИ Шмаков рассказывает о насильственной литуанизации русских, паранойе литовцев в отношении России и т.д.

В СМИ утверждают, что Шмаков был хорошо интегрирован в Литве – окончил литовскую школу, работал столяром в крупной компании, неплохо зарабатывал (однако в решении суда сказано, что Шмаков окончил 7 классов, безработный, иногда подрабатывал, но его увольняли за прогулы – примечание ред.). Он рассказывает о трех сыновьях, с которыми никогда не прекращал общаться (в Литве он включен в список лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов).

Шмаков сказал, что видит свое будущее в Новороссии, хочет привезти туда своих детей и воспитывать их в российском духе.

Несмотря на такие открытые заявления в СМИ и множество фотографий с оружием в руках, Вильнюсская окружная прокуратура 29 ноября 2016 года прекратила расследование за отсутствием состава преступления.

Однако Шмаков по-прежнему находится в розыске. Если он когда-нибудь попадется в руки литовской полиции, вернется в тюрьму для отбывания оставшегося срока.