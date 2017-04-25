Тепло в Литву вернется ненадолго

После холодного вторника ненадолго придет долгожданное тепло.

Во вторник местами воздух прогреется до 13–15 градусов, но будет пасмурно, ожидается сильный ветер. Во второй половине недели похолодает, будет сыро и ветрено. Однако, кажется, похолодает ненадолго, уже в выходные погода пойдет на поправку. Теплее всего во вторник будет на юге страны. Однако сильный ветер будет мешать радоваться потеплению. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, небольшие осадки. Ночью и утром 4–5, днем 13–14 градусов тепла. В Шяуляй сильный дождь. В первой половине дня 4, днем 8–9 градусов тепла. На взморье дождь, температура 5–6 градусов тепла.

В среду во многих районах дождь, облачно. В Вильнюсе ожидается сильная облачность, в первой половине дня дождь. Ночью будет 8, утром около 5, днем до 9 градусов. В Каунасе ночью и утром 6-3, днем небольшая облачность до 10 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, около 0, возможен гололед. Днем будет пасмурно, 7–8 градусов. На взморье небольшая облачность, время от времени будет идти дождь. Ночью и утром 4, днем около 6 градусов тепла.

В четверг ожидается холодный ветер, температура понизится, пойдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе дождь. Ночью и утром 3–4, днем всего 5 градусов тепла. В Шяуляй ожидается облачная погода. В первой половине дня 0–1 градус. Днем будет пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до 7 градусов. На взморье ночью и утром будет ясно. Температура 0–2 градуса тепла. Днем сильная облачность, 7–8 градусов тепла.

В пятницу усилится ветер, пойдет дождь. В Вильнюсе температура будет всего 3 градуса, ожидаются сильные осадки. В Каунасе ночью и утром 3–4 градуса тепла, вероятность осадков невелика. Днем пойдет дождь, будет 6 градусов тепла. В Шяуляй будет пасмурно, во второй половине дня дождь. Ночью и утром будет 1–3, днем 8 градусов тепла. На взморье весь день будет облачно. Ночью и утром 2–4, днем 9 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет облачно, во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет чуть выше нуля. В субботу будет прохладнее, зато в воскресенье ожидается 8–10 градусов тепла.