Тепло в Литву вернется ненадолго

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 апреля 2017 г. 09:00
После холодного вторника ненадолго придет долгожданное тепло.
Rambynas pavasarį
© VSTT

Во вторник местами воздух прогреется до 13–15 градусов, но будет пасмурно, ожидается сильный ветер. Во второй половине недели похолодает, будет сыро и ветрено. Однако, кажется, похолодает ненадолго, уже в выходные погода пойдет на поправку. Теплее всего во вторник будет на юге страны. Однако сильный ветер будет мешать радоваться потеплению. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, небольшие осадки. Ночью и утром 4–5, днем 13–14 градусов тепла. В Шяуляй сильный дождь. В первой половине дня 4, днем 8–9 градусов тепла. На взморье дождь, температура 5–6 градусов тепла.

В среду во многих районах дождь, облачно. В Вильнюсе ожидается сильная облачность, в первой половине дня дождь. Ночью будет 8, утром около 5, днем до 9 градусов. В Каунасе ночью и утром 6-3, днем небольшая облачность до 10 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, около 0, возможен гололед. Днем будет пасмурно, 7–8 градусов. На взморье небольшая облачность, время от времени будет идти дождь. Ночью и утром 4, днем около 6 градусов тепла.

В четверг ожидается холодный ветер, температура понизится, пойдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе дождь. Ночью и утром 3–4, днем всего 5 градусов тепла. В Шяуляй ожидается облачная погода. В первой половине дня 0–1 градус. Днем будет пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до 7 градусов. На взморье ночью и утром будет ясно. Температура 0–2 градуса тепла. Днем сильная облачность, 7–8 градусов тепла.

В пятницу усилится ветер, пойдет дождь. В Вильнюсе температура будет всего 3 градуса, ожидаются сильные осадки. В Каунасе ночью и утром 3–4 градуса тепла, вероятность осадков невелика. Днем пойдет дождь, будет 6 градусов тепла. В Шяуляй будет пасмурно, во второй половине дня дождь. Ночью и утром будет 1–3, днем 8 градусов тепла. На взморье весь день будет облачно. Ночью и утром 2–4, днем 9 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет облачно, во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет чуть выше нуля. В субботу будет прохладнее, зато в воскресенье ожидается 8–10 градусов тепла.

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