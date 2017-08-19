Теплая погода сохранится не только в августе, но и в сентябре

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ru.DELFI.lt
суббота, 19 августа 2017 г. 16:01
Не только конец августа, но и начало сентября должно быть теплее, нежели обычно. Об этом ЛРТ сказала синоптик Вида Ралене.
© DELFI / Adomas Pivoriūnas

По ее словам, в последние годы тепло в Литву приходит только в конце лета. Однако тогда уже хорошая погода радует и в сентябре, и в октябре.

"Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, до конца августа и ещё в первую неделю сентября средняя температура должна быть выше нормы. Если вы вспомните прошлое лето, то тепло также пришло только в последний квартал августа. Была очень красивая осень, необыкновенно тёплый и сухой сентябрь, а также октябрь. Возможно надеяться, что и в этом году красивым будет, по крайней мере, начало осени", - говорит синоптик.

По ее словам, согласно многолетним климатологическим наблюдениям, лето словно пытается продлить себя и захватить осень.

"Что касается этих выходных, то во второй половине субботы и ночью с субботы на воскресенье ожидаются грозы, дождь, местами сильные. Уже в воскресенье, по сравнению с субботой, температура снизится. В субботу в восточных районах ожидается 25-27 градусов тепла, в воскресенье - 18-23 градусов", - говорит В.Ралене.

В понедельник ветер принесет более прохладную погоду. Ночью будет 10-15, а днём - 21 градус тепла. У моря будет прохладнее - всего 16-18 градусов тепла.

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