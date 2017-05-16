Темпы эмиграции из Литвы остаются выше прошлогодних

По данным представленным BNS Департаментом статистики, в апреле из Литвы эмигрировали 4643 человека - это на 37 больше, чем в марте и на 920 больше, чем за тот же период прошлого года.

В апреле в Литву иммигрировали 1770 человек - на двадцать больше, чем в марте.

В прошлом году по причине эмиграции в Западную Европу Литва лишилась около 30 тыс. жителей, а в начале этого года было зафиксировано усиление декларированной эмиграции - в январе и феврале об эмиграции сообщали приблизительно по 7 тыс. человек.

Некоторые эксперты называют это временной тенденцией, поскольку часть эмигрантов могли поспешить декларировать отъезд, чтобы избежать обязанности уплатить взнос обязательного страхования здоровья, а другие, возможно спешили в Великобританию до начала переговоров о ее выходе из Евросоюза.

По данным опросов, большинство эмигрантов из Литвы отправляются в Западную Европу за более высокими зарплатами, некоторые эксперты считают, что эмиграцию может поощрять и большое неравенство в доходах.

В краткосрочный период эмиграция может быть выгодна для страны за счет денежных средств, присылаемых уехавшими, но нынешние масштабы представляют угрозу, поскольку бизнес начинает ощущать нехватку работников, становится сложнее финансировать пенсии, здравоохранение, просвещение.

Банк Литвы во вторник предупредил, что если государство не прибегнет к реформам, то по причине масштабов эмиграции, низкой рождаемости и стареющего общества в ближайшее время не удастся обеспечивать достаточные доходы пенсионеров без увеличения государственного долга.

По причине эмиграции и старения общества численность населения Литвы сократилось с 3,7 млн. в 1990 году до 2,8 млн. в этом.