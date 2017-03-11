Тело Страздаускайте было закопано на территории военного аэродрома

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ru.DELFI.lt
суббота, 11 марта 2017 г. 12:00
На кедайняйском Даукшяйском аэродроме в субботу с самого утра работала полиция. Там, по данным источников DELFI, было закопано тело похищенной и убитой 5 марта Евы Страздаускайте.
© Rinkos aikštė

В пятницу полиция организовала засаду и задержала подозреваемых в убийстве девушки. Даже после того, как задержали первого подозреваемого, еще были надежды на то, что девушка жива. К сожалению, вскоре выяснились трагические обстоятельства, близким девушки сообщили о том, что ее нет в живых.

По данным источников DELFI, место, где было найдено тело, было найдено неслучайно. Его указал один из подозреваемых. Многочисленные наряды полиции съехались к Даукшяйскому аэродрому.

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После этого жуткого убийства, выясняют, не было ли других подобных жертв.

Даже глава полиции Линас Пярнавас 10 марта не скрывал возмущения жестокостью подозреваемых в убийстве девушки.

"Меня вообще поражает, как такие люди по земле ходят", – сказал о подозреваемых Пярнавас.

Полиция уже составила хронологию событий того трагического вечера.

"Хронология была такой: около Электренай инсценировали ДТП, во время которого похитили девушку и машину. Согласно данным, девушку убили в тот же вечер", – сказал Пярнавас.

В числе подозреваемых - несколько членов одной семьи. В воскресенье прокуроры обратятся в суд с просьбой об их аресте. В субботу следователи уточняют показания, ищут доказательства и улики, чтобы в деле не осталось вопросов.

Аэродром в Кедайняй находится примерно в 2000 м от жилых домов. Подозревают, что туда привезли уже труп девушки.

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