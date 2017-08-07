Teleloto ищет человека, который выиграл большой приз

До сих пор никто не обратился за Золотым горшком (большим призом) Teleloto - 375 274 евро. Этот приз был выигран две недели назад.

Победитель купил счастливый билет в Вильнюсе, на ул. Укмергес, 244.

По этому адресу находится ТЦ Senukai, всех, кто купил там две недели назад лотерейные билеты Teleloto, просят проверить их. Центральное бюро ждет победителя.

Несколько месяцев назад две недели подряд выигрывали по большому призу. 470 460 евро выиграл водитель троллейбуса из Вильнюса, а 200 260 евро – игрок из Расейняй.