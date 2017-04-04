Телеканалу "РТР Планета" снова грозят санкции

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BNS
вторник, 4 апреля 2017 г. 08:41
Чуть больше месяца назад перестали действовать ограничения на показ российского канала "РТР Планета". Однако Комиссия снова получила жалобу в связи с возможными нарушениями в телепередаче этого канала.
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"Получена жалоба, мы написали ответ, что возможно есть нарушения", - сказал BNS председатель Комиссии Литовского радио и телевидения (КЛРТ) Эдмундас Вайтекунас.

По данным КЛРТ, в жалобе просят оценить "ток-шоу "Поединок" с Владимиром Соловьевым", в котором депутат российской Думы Владимир Жириновский отрицает право бывших советских республик на самостоятельность и независимость и обещает силой восстановить бывшие границы СССР.

В ноябре 2016 года телеканал "РТР Планета" был наказан за разжигание розни и подстрекательство к войне - показ передач этого канала был запрещен на 3 месяца. Срок санкций истек 21 февраля. В ноябре также нарушения были зафиксированы в "Поединке", в тот раз также в передаче участвовал Жириновский.

"РТР Планета" обжаловала решение в Еврокомиссии, однако ЕК объявила, что решение КЛРТ не противоречит законам Европы, поскольку некоторым странам, включая страны Балтии, угрожали оккупацией и войной. МИД России тогда назвал санкции "цензурой информационного пространства".

На этой неделе КЛРТ будет решать, какие санкции применять в отношении ТВЦ из-за показанной в январе передачи "В центре событий с Анной Прохоровой", в которой распространялась дезинформация и клевета.

BNS
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