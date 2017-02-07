Танцы в Питерборо. Как расслабляются эмигранты из Литвы

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 14:59
"Всю ночь и весь день я буду петь тебе песни. Ты будешь улыбаться и раскачиваться в такт, будешь строить мне глазки. Ты меня соблазнила, ты бросила меня", – кричат во все горло держась друг за дружку светловолосые эмигрантки, хлопая руками и притопывая ногами.

Такую картину в субботу вечером можно наблюдать в ресторане Питерборо Bernelių užeiga (в Англии).

В тот вечер собравшихся веселил музыкант Альвидас. Позже выяснилось, что в рабочие дни он работает на гусиной ферме, в 80 милях от Питерборо, а по вечерам и в выходные развлекает эмигрантов.

"Это мое хобби, мечта детства, которую я смог осуществить в Англии. Я смог приобрести то, что у меня сейчас есть", – сказал DELFI Альвидас. В его программе – музыка, танцы, караоке и игры. Правда, собеседник сказал, что в этот вечер собравшихся было непросто расшевелить.

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