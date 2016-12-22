Такой популярности не ожидали: предложившие ужин в Сочельник рестораны забиты до отказа

Стоит только подумать, сколько времени надо провести на кухне, чтобы приготовить 12 блюд в Сочельник, как охватывает ужас? Расслабьтесь и пригласите близких... в ресторан.

Ресторан Žuvinė предлагает праздничный ужин пятый год подряд. На этот вечер в ресторане уже заказаны все места. В этом году ресторан предлагает праздничный ужин и в Паланге.

По словам главы ресторана Виталия Добромильского, это не стоит считать нарушением традиций. "Если бы люди шли в ресторан, где подают мясо, это было бы нетрадиционным действием. А мы - рыбный ресторан, мы знаем, что в Сочельник подают в основном рыбные блюда", – сказал он.

"Можно сказать, что привычки меняются. Праздничный ужин вне дома выбирают как молодые люди, которые, возможно, живут вдвоем, так и те, кто не слишком придерживается традиций, просто хочет что-то изменить, третьи так избегают пребывания на кухне и готовки. Ведь сейчас время быстро летит, люди просто не успевают", – сказал Добромильский.

В ресторане праздничный ужин подают с 18 до 21–22 ч. Клиенты сами решают, когда им приехать. В ресторане клиентов ждет шведский стол с 12 блюдами.

"В зале могут находиться 60 гостей, члены семьи, друзья, садятся за отдельные столы, берут блюда со шведского стола. Если какое-то блюдо понравится, можно взять вторую и третью порцию. Можно дополнительно заказать и горячее, но мини-горячее есть и в меню", – сказал глава ресторана, напомнив, что в Сочельник нельзя переедать, надо пробовать всего понемногу.

Праздничный ужин в ресторане обойдется в 29 евро на человека, меню предлагается традиционное. Есть одно нетрадиционное блюдо - десерт - маковый пирог.

Праздничный ужин предлагает также ресторан Valgomasis.

"Мы предлагаем праздничный ужин, состоящий из непережаренных, не утопающих в майонезе блюд, предлагаем интересные и легкие блюда. Наша праздничная кухня - нетрадиционная, она, можно сказать, современная, больше скандинавская. Если людям нужен традиционный стол, то им надо обращаться не к нам", – сказала представитель ресторана Агне Аленович.

Клиенты этого ресторана могут выбрать 10 из 16 блюд праздничного меню. Оставшиеся два блюда им придется додумать самим, чтобы и они участвовали в создании праздника.

Одно из самых популярных блюд - соленый лосось, сельдь по-скандинавски с медом и горчицей, сельдь со свеклой и перепелиными яйцами, блюдо из скумбрии, а вместо традиционного белого салата – картофельный салат с домашним майонезом и каперсами. На десерт в этом году будет шоколад с моренгами.

Такой праздничный ужин обойдется в 17 евро взрослому и 8 евро - ребенку.