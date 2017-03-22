Такого печального прогноза для Литвы еще не было: надеялись, что это ошибка

Совсем недавно Eurostat объявил прогноз численности населения до 2080 г. Литве прогнозируют пессимистический сценарий – в демографическом плане она будет исчезать быстрее других стран ЕС.
В соответствии с прогнозом, в 2050 году в Литве будет 2 млн., а в 2080 г. – 1,65 млн. жителей. В начале 2017 года в Литве было 2,85 млн. По новому прогнозу, численность населения в Литве будет сокращаться намного быстрее, чем в Латвии. С Эстонией Литве даже нечего равняться. Численность населения в Эстонии мало изменится и останется в пределах 1,1-1,2 млн.
"Литва по численности населения станет как Латвия и Эстония. Такого пессимистичного прогноза еще не было. Первая реакция – при работе допущены ошибки", – сказала DELFI Станкунене, которая на минувшей неделе представила с коллегами книгу "Демографические перемены в Литве: что показывает перепись населения".
Она решила посмотреть, верны ли прогнозы Eurostat.
В ходе прогнозов учитывали, что рождаемость в Литве будет расти и достигнет уровня рождаемости в Северной Европе. Суммарный показатель рождаемости – среднее количество детей на одну женщину – приблизился к 1,9. По словам демографа, это совпадает с литовскими прогнозами. Скачка в этой сфере не наблюдается.
Гипотеза снижения смертности, использованная Eurostat, еще более оптимистичная, чем гипотеза рождаемости. Средняя продолжительность жизни мало изменится, а продолжительность жизни мужчин будет расти.
"В конце прогнозируемого периода средняя продолжительность жизни мужчин достигнет 85 лет, женщин – 90 лет (сейчас мужчин – 69, женщин 79,6). Очень хотелось бы, чтобы этот оптимизм стал реальностью", – сказала профессор, отметив, что используемые прогнозы снижают темпы сокращения численности населения.
Eurostat прогнозирует снижение эмиграции. Однако, по словам Станкунене, Литве избавиться от этого показателя очень сложно. Официальные данные показывают, что в 2005-2016 гг. в среднем из-за эмиграции численность населения снижалась на 30 000 в год. Прогнозируют, что к 2026-2027 гг. эмиграция достигнет 20 000 в год и 0 – к 20150 году.
Если проектируемые демографические процессы станут реальностью, то в середине века (2050 г.) люди 60 и старше составят 40% населения, 65 лет и старше – почти треть (32%), а 80 лет и старше – больше десятой части (13%).
"Если смотреть с демографической точки зрения, ждет если не трагедия, то очень тяжелое время, поскольку, когда знаем показатели рождаемости в определенные годы и позже, разница огромна, и это будет большой проблемой. Неверное, единственное, на чем можем сконцентрироваться – показатели эмиграции, улучшение ситуации в этой сфере и привлечение в Литву уехавших", – сказал представитель компании INVL Asset Management Вайдотас Рукас.
По его словам, возвращение эмигрантов - сложный процент, но если экономическая ситуация улучшится, то будет меньше уезжающих.
Кроме того, по словам Рукаса, в Литве говорят об исчезновении регионов, выживают только крупные города.
"Может, это и неплохо, может поможем этим 3-5 большим городам, и если там люди сейчас довольно неплохо живут, довольны, поможем людям из регионов эмигрировать не за границу, а в крупные города. Так мы улучшим ситуацию", – считает Рукас.