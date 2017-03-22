Такого печального прогноза для Литвы еще не было: надеялись, что это ошибка

В ближайшие десятилетия Литва в демографическом плане будет исчезать быстрее других стран Евросоюза. В 2080 г. нас останется всего 1,65 млн. По словам демографа, профессора университета им. Витаутаса Великого Влады Станкунене, таких пессимистических прогнозов, какой представил Eurostat, еще не было.

Совсем недавно Eurostat объявил прогноз численности населения до 2080 г. Литве прогнозируют пессимистический сценарий – в демографическом плане она будет исчезать быстрее других стран ЕС.

В соответствии с прогнозом, в 2050 году в Литве будет 2 млн., а в 2080 г. – 1,65 млн. жителей. В начале 2017 года в Литве было 2,85 млн. По новому прогнозу, численность населения в Литве будет сокращаться намного быстрее, чем в Латвии. С Эстонией Литве даже нечего равняться. Численность населения в Эстонии мало изменится и останется в пределах 1,1-1,2 млн.

"Литва по численности населения станет как Латвия и Эстония. Такого пессимистичного прогноза еще не было. Первая реакция – при работе допущены ошибки", – сказала DELFI Станкунене, которая на минувшей неделе представила с коллегами книгу "Демографические перемены в Литве: что показывает перепись населения".

Она решила посмотреть, верны ли прогнозы Eurostat.

В ходе прогнозов учитывали, что рождаемость в Литве будет расти и достигнет уровня рождаемости в Северной Европе. Суммарный показатель рождаемости – среднее количество детей на одну женщину – приблизился к 1,9. По словам демографа, это совпадает с литовскими прогнозами. Скачка в этой сфере не наблюдается.

Гипотеза снижения смертности, использованная Eurostat, еще более оптимистичная, чем гипотеза рождаемости. Средняя продолжительность жизни мало изменится, а продолжительность жизни мужчин будет расти.

"В конце прогнозируемого периода средняя продолжительность жизни мужчин достигнет 85 лет, женщин – 90 лет (сейчас мужчин – 69, женщин 79,6). Очень хотелось бы, чтобы этот оптимизм стал реальностью", – сказала профессор, отметив, что используемые прогнозы снижают темпы сокращения численности населения.

Eurostat прогнозирует снижение эмиграции. Однако, по словам Станкунене, Литве избавиться от этого показателя очень сложно. Официальные данные показывают, что в 2005-2016 гг. в среднем из-за эмиграции численность населения снижалась на 30 000 в год. Прогнозируют, что к 2026-2027 гг. эмиграция достигнет 20 000 в год и 0 – к 20150 году.

Если проектируемые демографические процессы станут реальностью, то в середине века (2050 г.) люди 60 и старше составят 40% населения, 65 лет и старше – почти треть (32%), а 80 лет и старше – больше десятой части (13%).

"Если смотреть с демографической точки зрения, ждет если не трагедия, то очень тяжелое время, поскольку, когда знаем показатели рождаемости в определенные годы и позже, разница огромна, и это будет большой проблемой. Неверное, единственное, на чем можем сконцентрироваться – показатели эмиграции, улучшение ситуации в этой сфере и привлечение в Литву уехавших", – сказал представитель компании INVL Asset Management Вайдотас Рукас.

По его словам, возвращение эмигрантов - сложный процент, но если экономическая ситуация улучшится, то будет меньше уезжающих.

Кроме того, по словам Рукаса, в Литве говорят об исчезновении регионов, выживают только крупные города.

"Может, это и неплохо, может поможем этим 3-5 большим городам, и если там люди сейчас довольно неплохо живут, довольны, поможем людям из регионов эмигрировать не за границу, а в крупные города. Так мы улучшим ситуацию", – считает Рукас.