Тайный налоговый план – хотят отказаться от основной идеи

Согласно плану, необлагаемый налогами минимум (ННМ) будет увеличен с 310 до 380 евро, это значит, что люди с небольшими доходами будут платить меньше налогов.
Однако параллельно отказываются от дополнительного ННМ на детей, который в этом году составляет 200 евро на ребенка. Вместо этого все семьи будут получать "детские деньги".
"Детские деньги" будут составлять 30 евро за первого и второго и по 75 за третьего и др. детей.
Согласно таблице, доходы семей, получающих минимальные и средние доходы увеличатся на 11-108 евро. На 108 евро больше получат семьи, где родители получают по 380 евро и воспитывают троих детей. Ситуация родителей со средней зарплатой и тремя детьми будут получать всего на 21 евро больше.
Политики рассказали, что на заседании министр финансов Вилюс Шапока ясно заявил, что отказываются от идеи объединения налогов работника и работодателя.
Сейчас рабочее место облагается налогами следующим образом: 15% подоходный налог, 6% налог на здравоохранение, 3% пенсионное и социальное страхование, 31,18% - содровский налог работодателя.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорил об объединении 31,18% с налогами работника, что увеличило бы зарплату "на бумаге": якобы это вывело бы людей из "тени". Однако от этой идеи отказываются, несмотря на то, что это было частью предвыборной программы "крестьян".
"Аргумент министра был таким: ни у кого такого нет", - сказал один "крестьянин".
Второй важный пункт – минимальный взнос социального страхования будут считать от минималки. Это значит, что такие взносы будут платить и за тех, кто работает неполный день.
Это увеличит налогообложение людей, которые работают меньше, чем на ставку.
Правящие также планируют ввести ННМ в размере 100 евро на содровские взносы для людей с небольшими зарплатами. Это значит, что человек с зарплатой в 380 евро будет платить взносы в "Содру" с 280 евро.
Однако это вызвало возмущение Стасиса Якелюнаса, поскольку если не объединят взносы работника и работодателя, а освободят от уплаты налогов со 100 евро, на этом выиграет не работник, а работодатель.
Якелюнас сказал: "Что вы делаете: вы обещали помощь среднему классу, помощь малоимущим, а что делаете. Вы посчитайте, от 100 евро работник платит 3 евро, а работодатель – 30 евро. Так вы дарите работнику 3, а работодателю 30 евро", - рассказал представитель "крестьян".
В случае со свободными профессиями хотят организовать систему так, чтобы не осталось фиксированного подоходного налога, чтобы налоги платили от доходов.
Также предлагают отменить фиксированный минимум платы за бизнес-удостоверение, его будут устанавливать мэрии. Это может снизить цену на бизнес-удостоверение.
Кроме того, планируют отменить бизнес-удостоверения на строительную деятельность и ремонт автомобилей, чтобы люди платили налоги с реальной прибыли.
В плане также предусмотрено повышение акциза на дизельное топливо с 330,17 до 347 евро на 1000 л. Планируют, что цена изменится на 2 цт/л.
Упразднят льготы
- Откажутся от льготного акциза на каменный уголь, кокс и лигнит.
- Упразднят льготный налог на прибыль социальных предприятий.
- Откажутся от налоговых льгот на средства, полученные за счет сборов за услуги портов и аэропортов.
- Упразднят льготный НДС на гостиничные услуги (сейчас 9, станет 21%).
- Упразднят льготный налог на недвижимость, которую используют для предоставления услуг здравоохранения и похорон.
Прогрессивный тариф налога на дорогую недвижимость
За недвижимость стоимостью до 220 000 евро тариф будет 0%
За недвижимость стоимостью 220 000-300 000 евро - 0,5%
За недвижимость стоимостью 300 000-500 000 евро - 1%
За недвижимость стоимостью от 500 000 евро - 2%