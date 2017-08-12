Свадьба в литовской деревне - особенности празднования

Литовцев часто характеризуют как сдержанных и скромных людей, но, глядя на праздники в деревне, об этом не скажешь.

Собеседники DELFI рассказали и о других закулисных моментах деревенских свадеб.

"Играми раньше занимались так называемые сваты, однако в последнее время они встречаются нечасто, поскольку быть сватом на свадьбе - дорогое удовольствие. Сейчас больше ответственности на себя берут родители молодых, музыканты, ведущие и диджеи", – сказал DELFI Даниэлюс Якубавичюс.

В настоящее время он руководит порталом, который готовит репортажи из Южной Литвы, особенно из провинциальных городков и деревень, куда представители СМИ редко заглядывают. На платформе этого портала немало видео с Youtube, сделанных на свадьбах в указанном регионе.

К примеру, на записи видно как молодоженов останавливают в пути и дают задание - накормить и перепеленать взрослого мужчину, который переоделся в младенца.

На свадьбах популярны выступления ряженых. К примеру, выступают "бабушки" из России. Мужчины, переодевшиеся в старушек, веселят гостей, а затем вовлекают в действо и молодоженов.

По словам Якубавичюса, подобные игры все еще популярны на свадьбах в провинции. Однако игр стало меньше, что Якубавичюс связывает с апатией людей и тем, что часто вызывает отрицательную реакцию.

"Людей сейчас сложно расшевелить. Они приезжают на свадьбу, как в театр, смотрят со стороны, как выглядят другие, а сами не очень хотят участвовать. Кроме того, если на свадьбе бывает около 50 человек, то будет бурное веселье хотя бы потому, что среди них найдется хотя бы 15 танцоров, веселых людей. Но если на свадьбе около 30 человек (как сейчас бывает) или 35, или 28, то редко бывает хорошее веселье", – сказал Якубавичюс.

Он заметил, что сейчас ведущие ориентируются на развлечения для молодежи.

"Людей старшего возраста сложно вовлечь. Затем, когда после полуночи беседуешь неофициально, они жалуются, что их оставили в стороне. Только упомянули, что есть родители, дедушки и бабушки, но им редко посвящали песни или музыку, они остаются в стороне", – сказал он.

По его словам, почти на всех свадьбах, на которых ему довелось бывать, по-прежнему невеста бросает венок, режет торт, бывает первый танец молодых. Но все упирается в финансы.

"В 2015 г. еще могли себе позволить, а в 2016 г. все стали ответственно выбирать операторов, фотографов, и виллы. Экономят. Была недавно простая свадьба в провинции, на вилле, они посчитали, что два дня обошлись в 9000 евро. 9000 евро на свадьбу в провинции", – сказал Якубавичюс.

По его словам, экономят и эмигранты. Он не раз слышал слова о том, что за границей свадьба стоит дешевле, чем в Литве.

"Людей стало меньше, а все услуги ужасно дорогие", сказал Якубавичюс.

Веселятся и на крестинах

Кястутис Дайорас, который называет себя оператором-любителем рассказал, что люди веселятся не только на свадьбах, но и на крестинах.

К примеру, на одних крестинах гостей пригласили участвовать в странной, если смотреть со стороны, игре – одному между ног подвешивают воздушный шар, который он должен лопнуть о мягкое место другого.

И тут же – состязания мужчин на количество выпитого.

"В деревнях, в регионах сейчас крестины и свадьбы бывают интереснее, чем в городах", – уверяет собеседник.

"Есть, есть и популярные пошлые игры. всегда так – тот, кто не выпил, не поймет, но если немного выпьет, тогда эти игры идут как по маслу. А выпивают все равно все", – сказал собеседник.