"Сувалкский коридор": войска НАТО впервые имитировали защиту Балтии от России

Потенциальным противником учений была российская армия, отмечает Euractiv.

Международная операция в рамках учений "Железный Волк 2017" (Gelezinis Vilkas 2017) в Сувалкском коридоре проводилась впервые. Учения проходили два дня, в них было задействовано около полутора тысяч литовских, польских, американских и британских военнослужащих при поддержке британских ВВС и авиации США.

"Коридор" - участок границы шириной 104 км - имеет стратегическое значение, поскольку на западе и востоке он "упирается", соответственно, в Калининградскую область и Белоруссию. В случае захвата коридора страны Балтии будут отрезаны от остальной части Европы.

Map of eastern Europe showing the Suwalki Gap -- a zone between Poland and Lithuania, which is squeezed between Kaliningrad and Belarus pic.twitter.com/W9m5GScU0q

