"Сувалкский коридор": войска НАТО впервые имитировали защиту Балтии от России

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rus.DELFI.lv
понедельник, 19 июня 2017 г. 18:50
На прошлой неделе подразделения нескольких стран НАТО при поддержке авиации впервые отрабатывали оборону так называемого "Сувалсксого коридора" - стратегически важного участка границы между Литвой и Польшей.
„Geležinis vilkas 2017“ karinė operacija
© Alfredo Pliadžio nuotr.

Потенциальным противником учений была российская армия, отмечает Euractiv.

Международная операция в рамках учений "Железный Волк 2017" (Gelezinis Vilkas 2017) в Сувалкском коридоре проводилась впервые. Учения проходили два дня, в них было задействовано около полутора тысяч литовских, польских, американских и британских военнослужащих при поддержке британских ВВС и авиации США.

"Коридор" - участок границы шириной 104 км - имеет стратегическое значение, поскольку на западе и востоке он "упирается", соответственно, в Калининградскую область и Белоруссию. В случае захвата коридора страны Балтии будут отрезаны от остальной части Европы.

"Коридор уязвим из-за географии. Конечно, нельзя говорить о том, что атака неизбежна, но… Если его перекрыть, то три союзника на севере будут потенциально изолированы от остальной части альянса", - заявил Reuters генерал армии США Бен Ходжс. При этом представители НАТО уверены, что в крупных совместных российско-беларусских учениях "Запад" в сентябре будет воспроизведен сценарий на Сувалкский коридор. Предполагается, что в учениях примут участие 100 000 военнослужащих.

EurActiv отмечает, что Россия отрицает наличие планов захвата стран Балтии и утверждает, что стабильности в Восточной Европе угрожает именно НАТО.

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Общество

"Сувалкский коридор": войска НАТО впервые имитировали защиту Балтии от России (34)

„Geležinis vilkas 2017“ karinė operacija
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