Супруга Карбаускиса в числе должников "Содры"

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ru.DELFI.lt
среда, 8 февраля 2017 г. 14:38
Супруга лидера Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса Лина Карбаускене должна Фонду социального страхования ("Содре") 428,40 евро - обязательный налог на здравоохранение. Это означает, что проживая в Испании, она не декларировала свой отъезд из Литвы, и если этого не сделает, то долг будет расти.
Lina Karbauskienė
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На вопрос о том, декларировала ли его супруга отъезд, Карбаускис сказал, что она подала Государственной налоговой инспекции декларацию о доходах и имуществе. Декларировала ли она отъезд, Карбаускис не мог сказать.

"На этот вопрос не могу ответить. Не могу. Не знаю. Она декларирует, что работает за границей, я так думаю, что должно быть все хорошо. Но тоже самое ли это, я не знаю", - сказал DELFI Карбаускис.

"Она декларирует доходы. Как супруга фермера она должна это делать. Никаких предупреждений не было", - сказал политик.

Но, по данным DELFI, Карбаускене должна "Содре" 428,4 евро.

В декабре прошлого года "Содра" призвала жителей убедиться в том, что они не являются должниками и заплатили обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ). Позже сообщили, что около 300 000 жителей не заплатили ОНЗ (некоторые из них всего за 1 месяц).

Всем им выслали информацию с призывом либо погасить задолженность, либо должным образом декларировать отъезд.

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Lina Karbauskienė
Супруга лидера Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса Лина Карбаускене должна Фонду социального страхования ("Содре") 428,40 евро - обязательный налог на здравоохранение. Это означает, что проживая в Испании, она не декларировала свой отъезд из Литвы, и если этого не сделает, то долг будет расти.

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