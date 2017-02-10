Супруга экс-президента Адамкуса празднует 90-летний юбилей

Супруга экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алма Адамкене 10 февраля празднует свой 90-летний юбилей.

Адамкене всегда была активным общественным деятелем, филантропом, примером для многих женщин. Тактичная, элегантная и сдержанная Алма всегда знала, что делать, чтобы выглядеть привлекательно и при этом не выделяться.

Одним известным людям выборе одежды помогают стилисты, другие обладают безупречным чувством стиля, словно от природы. К числу последних относится Алма Адамкене!

Выдержка, примерные манеры, отличное знание этикета и эстетики - все это дополняет ее безупречный имидж.

Кажется, что Алма всегда знает, как не затмить супруга, но при этом не остаться незамеченной.

DELFI представляет стиль празднующей юбилей Алмы Адамкене.